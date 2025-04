Depuis plus de 40 ans, Sage conçoit des solutions de gestion pour les entreprises. L’innovation en est le fil conducteur. Cloud, IA, réseaux interconnectés… nous activons des leviers concrets pour anticiper les usages, accompagner les transformations et soutenir l’activité de nos partenaires intégrateurs-revendeurs.

Une transformation accélérée vers le Cloud

Depuis de nombreuses années, Sage a entrepris une transformation profonde pour devenir un acteur reconnu du Cloud. Cette évolution s’est accélérée grâce à une stratégie combinant développement interne et acquisitions ciblées. Parmi celles-ci, Sage intact, une plateforme de gestion financière en ligne enrichie par l’intelligence artificielle. Facile à déployer et dotée d’un cœur financier puissant, elle offre un pilotage multi-sociétés et multi-pays ainsi qu’une consolidation efficace :

Pour Stephane Perrayon, Head of business Development, chez Deveho Consulting Group, partenaire embarqué sur Sage Intacct “Aller vers le SaaS, c’est une véritable opportunité. Avec Intacct, nous avons la possibilité de pouvoir adresser un marché important. Il y a des places à prendre ; simplement, il faut les prendre maintenant.”

Afin de faciliter la transition vers le Cloud de nos clients, nous avons développé des programmes pour nos partenaires intégrateurs-revendeurs, hébergés sur Microsoft Azure et AWS. Ils offrent ainsi à leurs clients une migration fluide vers le Cloud, en conservant la profondeur et la personnalisation de leurs solutions d’origine.

Un réseau interconnecté pour une conformité simplifiée

Sage a également créé le premier réseau inter-entreprises, Sage Network, une plateforme qui simplifie les échanges de données entre entreprises et leur écosystème : fournisseurs, experts-comptables, banques ou administrations. En centralisant les flux et en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée, elle favorise la collaboration et la fluidité des opérations.

Cette interconnexion prend tout son sens face aux évolutions réglementaires majeures, à commencer par la généralisation de la facture électronique, obligatoire à partir de 2026. Pour s’y conformer, Sage intègre sa PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire ) à toutes ses solutions de facturation sans surcoût*.

Pour nos partenaires, Sage Network et la PDP représentent un triple levier :

proposer une réponse technologique solide aux obligations légales.

proposer une plateforme interentreprises pensée pour répondre aux enjeux de dématérialisation et de digitalisation des documents et des processus — grâce à l’automatisation, à l’IA et aux API de dernière génération. Un levier essentiel, alors que la facture électronique n’est qu’une première étape de cette transformation, et que 4 entreprises sur 10 ne s’estiment pas prêtes à temps.

accélérer la transition numérique des entreprises tricolores pour restaurer leur compétitivité, avec à la clé des gains concrets en temps, en productivité et en fiabilité.

L’intelligence artificielle comme valeur ajoutée

Il y a plus de 8 ans, Sage a amorcé un virage stratégique pour intensifier ses investissements dans l’intelligence artificielle (IA), ce qui se traduit aujourd’hui par plus de 35 000 modèles d’IA actifs et en apprentissage continu. Nos clients bénéficient ainsi de fonctionnalités intelligentes, qui leur permettent de travailler plus vite, mieux et avec des données fiables. Des données fiables qui soutiennent des décisions plus rapides, efficaces, éclairées et en temps réel.

Chaque année, ce sont ainsi plus de 24 millions de factures qui sont analysées par nos outils, facilitant par exemple la relance automatique dès J+1, ou encore l’émission de rappels 7 jours avant l’échéance, contribuant à une meilleure maîtrise des délais de paiement.

Et l’IA ne se limite ni à la facturation ni à l’automatisation : elle propose aussi des analyses et des recommandations proactives. En cas de variation de stock, de modification réglementaire ou de performance inhabituelle d’un article, l’outil alerte nos clients et peut proposer une action concrète. À ce jour, plus de 1,2 million de prédictions sont générées chaque année par nos modèles d’IA fiables, sécurisés et respectueux de principes éthiques clairs. Ils permettent à nos utilisateurs d’anticiper, d’ajuster leurs décisions en temps réel et de garder un coup d’avance sur leur activité.

“L’IA permet le traitement de grandes bases de données, de passer de nouvelles étapes en matière d’automatisation et de détection des valeurs aberrantes. Il permet également à la prédiction de faire un bond en avant.” témoigne Alexandre Sureau, Directeur de la Business Unit Sage Intacct

Pour en savoir plus sur notre dernière innovation en date, découvrez Sage Copilot,un assistant de productivité basé sur l’IA générative.

Un écosystème pensé innovation

Notre écosystème est conçu pour accompagner les mutations du marché. Il permet à nos partenaires de proposer des offres alignées aux besoins de leurs clients. Cette dynamique s’appuie sur trois piliers d’innovation :

Une R&D ambitieuse , soutenue par 240 millions d’euros investis en Europe, dont 38 millions en France. Des dizaines de personnes travaillent quotidiennement sur le développement de l’IA, et de nombreux brevets sont régulièrement déposés.

, soutenue par 240 millions d’euros investis en Europe, dont 38 millions en France. Des dizaines de personnes travaillent quotidiennement sur le développement de l’IA, et de nombreux brevets sont régulièrement déposés. Un écosystème structuré au service de la performance des partenaires , fondé sur un réseau de revendeurs, d’intégrateurs et d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV), qui leur permet d’enrichir leur offre, de se différencier sur leur marché et de renforcer la proximité avec leurs clients.

, fondé sur un réseau de revendeurs, d’intégrateurs et d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV), qui leur permet d’enrichir leur offre, de se différencier sur leur marché et de renforcer la proximité avec leurs clients. Des acquisitions ciblées, qui viennent renforcer notre avance technologique — comme Sage Sales Management, notre nouveau CRM en Cloud boosté à l’IA.

C’est par cette capacité à innover que nous pouvons permettre à nos partenaires de bénéficier d’une offre en avance sur le marché, créatrice de valeur et de différenciation, dans un contexte où une TPE-PME sur trois utilise déjà une solution SaaS¹.

En savoir plus pour devenir partenaires Sage

Sources : (1) Baromètre France Num 2024 : perception et usages du numérique par les TPE et PME – France Num – 2024 (2) Baromètre 2024 : Les dirigeants sont-ils enfin prêts pour la facture électronique ? Ipsos – 2024

* Service gratuit dans la limite d’un nombre maximum de factures par produit. Retrouvez tous les détails dans la page Sage PDP