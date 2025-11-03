L’intégrateur lyonnais AVA6, spécialisé en gestion et sécurisation des environnements IT, renforce son ancrage en Bretagne avec l’ouverture d’une agence à Lorient. Objectif : renforcer son maillage géographique en France et sa proximité avec la clientèle du Grand Ouest, après l’intégration du vannetais Adeosys en mai 2024.

« Après Vannes, Lorient est une étape naturelle pour renforcer notre présence en Bretagne et contribuer à l’essor numérique d’une région dynamique », déclare le président du groupe AVA6, Andréas Kunz, dans un communiqué.

« Notre objectif est d’apporter la même exigence de qualité et d’innovation partout en France, avec des équipes implantées au cœur des territoires. Lorient représente un maillon essentiel de cette stratégie », ajoute Sylvain Gouillat, directeur des opérations d’AVA6 (à droite sur la photo).

« Lorient est un territoire attractif, avec des entreprises dynamiques et tournées vers l’avenir », affirme le responsable de la nouvelle agence, Melwyn Richard (à gauche sur la photo). « Notre rôle sera de les accompagner dans leurs projets, de sécuriser et moderniser leurs systèmes d’informations et de construire avec elles une relation de confiance sur le long terme ».

Pour rappel, l’offre d’AVA6 s’articule autour de la cybersécurité, du conseil, des infrastructures IT, des réseaux et des solutions ERP-CRM. Le groupe revendique près de 250 collaborateur·rice·s et réalise un chiffre d’affaires annuel de 50 millions d’euros.

 

 

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Ava6 lance un service d’EDR managé abordable reposant sur la technologie Watchguard
L’intégrateur lyonnais annonce le lancement officiel de Red SOC son service infogéré de détection des menaces de sécurité sur les points de terminaison numériques (Endpoint Detection and Response ou EDR). Red SOC s’articule autour de...

Kub Cleaner se déploie en région et ouvre une agence à Lorient
KUB, leader français du secteur de la décontamination des périphériques amovibles, confirme sa croissance et renforce sa présence à l’échelle régionale en ouvrant une première agence en Bretagne sur Lorient. Conçues et produites en France,...

Ava6 signe sa troisième acquisition en deux ans avec le niçois Erica
Le Groupe Ava6 annonce l’acquisition de la société Erica, une entreprise de services numériques de 10 M€ de chiffre d’affaires, installée à Nice. Fondée en 1978, l’entreprise compte une trentaine de collaborateurs et adresse plus...

Ava6 se rapproche du suisse dotBase
L’intégrateur Ava6 poursuit sa croissance externe et s’ouvre à l’international en rachetant l’infogéreur dotBase, basé dans le canton de Genève et actif dans toute la Suisse romande. Il s’agit de la quatrième acquisition du groupe...

Ava6 lance une série Web mêlant IT et gastronomie
Le teaser tourne déjà depuis une semaine et le premier épisode est attendu dans les prochains jours. Soucieux d’affirmer son identité digitale et de développer sa notoriété, l’intégrateur lyonnais a décidé de lancer sa propre...