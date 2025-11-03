L’intégrateur lyonnais AVA6, spécialisé en gestion et sécurisation des environnements IT, renforce son ancrage en Bretagne avec l’ouverture d’une agence à Lorient. Objectif : renforcer son maillage géographique en France et sa proximité avec la clientèle du Grand Ouest, après l’intégration du vannetais Adeosys en mai 2024.
« Après Vannes, Lorient est une étape naturelle pour renforcer notre présence en Bretagne et contribuer à l’essor numérique d’une région dynamique », déclare le président du groupe AVA6, Andréas Kunz, dans un communiqué.
« Notre objectif est d’apporter la même exigence de qualité et d’innovation partout en France, avec des équipes implantées au cœur des territoires. Lorient représente un maillon essentiel de cette stratégie », ajoute Sylvain Gouillat, directeur des opérations d’AVA6 (à droite sur la photo).
« Lorient est un territoire attractif, avec des entreprises dynamiques et tournées vers l’avenir », affirme le responsable de la nouvelle agence, Melwyn Richard (à gauche sur la photo). « Notre rôle sera de les accompagner dans leurs projets, de sécuriser et moderniser leurs systèmes d’informations et de construire avec elles une relation de confiance sur le long terme ».
Pour rappel, l’offre d’AVA6 s’articule autour de la cybersécurité, du conseil, des infrastructures IT, des réseaux et des solutions ERP-CRM. Le groupe revendique près de 250 collaborateur·rice·s et réalise un chiffre d’affaires annuel de 50 millions d’euros.