Atos annonce le lancement de « Scaler, the Atos Accelerator », son nouveau programme à destination des startups et PME. Atos Scaler met l’accent sur une approche sectorielle, sur la sécurité et sur la décarbonation. Il réunit les équipes d’Atos et des startups sélectionnées pour le co-développement de solutions digitales innovantes destinées à des clients opérant dans des secteurs d’activité spécifiques. Il prévoit une mise sur le marché commune et accélérée. Le programme soutient également les stratégies de sécurité et de décarbonation d’Atos et en fait désormais des éléments-clés de son approche.

Chaque année, une quinzaine de startups ou PME seront sélectionnées pour développer des solutions sectorielles spécifiques, dans la lignée du nouveau plan stratégique Spring du groupe, qui propose une approche centrée sur le client, par secteur d’activité.

Quatorze startups ont été sélectionnées pour le lancement du programme : Big Picture et Malinko (sciences de la vie), Siasearch et Rcup (industrie), Opinum et Sentient Science (ressources et services), DreamQuark et SuperGraph (services financiers et assurances), United Biometrics et Tier 1 Asset Management (secteur public et défense), Synchronized (télécommunications et médias), IQM et Claroty (technologies avancées et cyber) ainsi que Greenspector (décarbonation). Ces entreprises ont déjà testé et confirmé l’intérêt du marché. La plupart d’entre elles ont déjà travaillé au moins une fois avec Atos, et Scaler leur permettra de bénéficier de l’empreinte internationale du groupe.

L’ESN s’engage à leur donner accès à ses clients et à les aider à signer de nouveaux contrats. Elles seront par ailleurs intégrées dans les activités d’Atos avec, notamment, la création de démonstrations qui seront disponibles dans les centres de technologie et d’innovation du groupe à travers le monde, dans des ateliers clients communs ou des hackathons. Enfin, ces startups auront accès à des ressources-clés : experts en développement commercial international (pour se développer au-delà de leur marché actuel), conseils en matière d’innovation client, solutions d’hébergement de données, plateforme d’idéation et de DevSecOps, plateforme Google Cloud ou encore HPC-as-a-Service.

« Atos Scaler souligne la valeur de la collaboration, en facilitant l’open innovation et en donnant naissance à des applications industrielles très concrètes, avec une mise sur le marché accélérée », commente dans un communiqué Elie Girard, directeur général d’Atos. « Notre nouvel accélérateur est un atout majeur pour Atos. Il enrichit nos solutions actuelles pour mieux soutenir le parcours d’innovation de nos clients, s’inscrit dans la stratégie d’Atos, et permet d’accompagner au mieux les membres de Scaler. L’approche sectorielle, la décarbonation et la sécurité ont été des aspects-clés dans la sélection des startups et deviendront des critères encore plus importants à l’avenir. »