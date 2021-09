Tous les projets d’acquisition ne sont pas couronnés de succès, comme l’a montré en début d’année la tentative de rachat avortée d’Atos sur DXC Technology. Celui de Visual BI a lui été rondement mené : annoncé le 27 juillet et bouclé le 3 septembre. Atos n’en a pas dévoilé les conditions financières.

Visual BI est une société américaine spécialisée dans l’analyse des données et de la Business Intelligence (BI) dans le cloud. Fondée en 2010, elle a son siège à Plano au Texas mais ses 180 experts opèrent à la fois aux Etats-Unis, au Canada et en Inde. Œuvrant initialement dans l’environnement SAP, elle s’est bien diversifiée et est aujourd’hui partenaire certifié Snowflake Elite et Microsoft Gold Partenaire. Elle est également partenaire technologique de spécialistes de la BI tels que Fishtown Analytics, Fivetran, Tableau, HVR Software, Qlik, Theobald Software et Alteryx.

En intégrant à son portefeuille le savoir-faire, les services de conseil et les partenariats de Visual BI, Atos dit vouloir renforcer sa capacité à répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de BI et d’analyse en environnements cloud.

« Atos s’est donné pour mission d’aider les entreprises à optimiser leurs processus décisionnels en leur permettant de mobiliser et d’exploiter facilement les données provenant de sources multiples en toute sécurité. Avec l’acquisition de Visual BI, nous accédons à un ensemble plus large de capacités et d’outils d’analyse, qui aideront nos clients à relever leurs défis métiers les plus complexes liés aux données », a déclaré Wim Los, SVP, Cloud Enterprise Solutions dans le premier communiqué du 27 juillet.

L’acquisition complète celle l’an dernier d’un autre spécialiste américain de l’analyse de données, Maven Wave, centré lui sur l’environnement Google Cloud. Atos relie aussi ces acquisitions à sa nouvelle initiative « Atos Digital Hub », qui vise à mieux fédérer et partager les données, en mettant à disposition des entreprises des hubs d’écosystèmes numériques de confiance.