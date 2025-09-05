Atlassian accepte d’acquérir pour 610 millions de dollars The Browser Company, l’entreprise new-yorkaise à l’origine des navigateurs Dia et Arc. Avec cette acquisition stratégique, l’éditeur australien de logiciels de collaboration se lance à son tour dans la course aux navigateurs IA.

Pour Cannon-Brookes, PDG et cofondateur d’Atlassian, « Les navigateurs actuels ne sont pas conçus pour le travail, mais pour la navigation ». Avec la généralisation du SaaS, un nombre croissant de tâches s’effectuent désormais depuis le navigateur. Mais ce dernier n’a pas été pensé pour accueillir dans ses onglets une multitude de flux de travail qui peuvent désormais être optimisés par l’IA.

Atlassian entend y remédier et s’appuyer sur Dia pour proposer un navigateur IA optimisé pour les applications SaaS. Ce futur navigateur pourra enrichir les onglets d’informations contextuelles pertinentes, offrir une mémoire de travail personnelle et intégrer des fonctions pour garantir un déploiement sécurisé en entreprise.

Avec ses 300.000 clients, Atlassian dispose d’une base solide pour accélérer la diffusion de Dia. Le marché compte déjà plusieurs concurrents tels que Comet de Perplexity AI ou Leo de Brave. Les géants du secteur, de Google à Microsoft sans oublier OpenAI, sont aussi tous sur les rangs pour dégainer leur propre version de cette nouvelle génération de navigateur dopé à l’IA.

Plus que de chercher à leur faire de l’ombre, l’objectif d’Atlassian est surtout de s’approprier l’interface du navigateur, pour apporter une nouvelle valeur ajoutée à ses outils collaboratifs. L’enjeu est double : s’émanciper d’un outil tiers et contrôler l’interface pilotée par l’IA pour le travail. Un pari qui pourrait être suivi par d’autres grands acteurs du SaaS.