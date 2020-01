Arista Networks a acquis le fournisseur de SDN Big Switch Networks, rapporte SDXcentral qui s’appuie sur des sources proches du dossier. Les conditions financières de l’opération ne sont pas révélées. Il s’agirait toutefois à ce jour de la plus importante acquisition du fournisseur de réseaux. C’est aussi sa troisième acquisition après celles du spécialiste WiFi Mojo Networks et du fournisseur de FPGA Metamarko en 2018.

Selon une des sources, la firme de Santa Clara était très courtisée. Cisco, Dell Technologies (un de ses partenaires), VMware, Juniper Networks et Extreme Networks avaient eu des discussions avec elle au cours des derniers mois.

On trouve à son catalogue Big Cloud Fabric, une structure SDN automatisée facilitant la mise en réseau entre le cloud privé et le cloud public et Big Monitoring Fabric, une solution de visibilité et de sécurité du cloud hybride. Ces deux produits sont gérés au travers de son outil d’orchestration dans le cloud Multi-Cloud Director.

Big Switch réalise 100% de ses ventes par le biais du channel. Le CEO de la société, Douglas Murray, a déclaré à CRN en 2019 que Big Switch « poussait comme une mauvaise herbe » enregistrant une croissance annuelle de 80% depuis 2015.

L’acquisition de Big Switch Networks devrait permettre à Arista de mieux rivaliser dans l’univers multi-cloud avec son principal concurrent qu’est Cisco.