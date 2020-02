Il y a trois semaines, la presse spécialisée américaine révélait l’acquisition du pionnier du SDN Big Switch Networks par Arista. A l’occasion de la présentation de ses résultats financiers, la firme de Santa Clara a confirmé la transaction sans toutefois dévoiler son montant. « Nous avons commencé le premier trimestre 2020 avec la clôture de notre troisième acquisition, Big Switch Networks, un pionnier du SDN fondé il y a près de dix ans », a déclaré le CEO d’Arista Networks Jayshree Ullal. « Il s’agit pour nous d’une étape stratégique pour apporter une combinaison solide d’expertise en ingénierie, une pénétration plus profonde sur le marché des Network Packet Brokers et une visibilité multicloud des logiciels accrue. »

Big Monitoring Fabric qui permet une surveillance centralisée des paquets et des flux sur les clouds publics, privés et hybrides, « est un complément parfait » à l’outil de surveillance des commutateurs DANZ d’Arista a ajouté le dirigeant.

On trouve également au catalogue de Big Switch Networks, Big Cloud Fabric, une structure SDN automatisée facilitant la mise en réseau entre le cloud privé et le cloud public qui s’intègre à l’infrastructure hyperconvergée de plusieurs fournisseurs, notamment Dell Technologies, VMware, Nutanix et Red Hat. BCF « sera un élément très important, en particulier pour nos partenaires d’infrastructure convergente comme Dell Technologies », estime Jayshree Ullal.

« Depuis près de six ans, Big Switch Networks et Dell EMC Networking collaborent pour soutenir l’Open Networking et la flexibilité et le choix qu’il offre aux clients », indique de son côté Tom Burns, vice-président et directeur général, Dell EMC Networking & Solutions. « Nous avons hâte de continuer à offrir des capacités avancées de cloud et de surveillance des structures aux clients en partenariat avec Big Switch, qui fait désormais partie d’Arista Networks. »

Cette acquisition devrait permettre à Arista, qui s’est déjà offert en 2018 le fabricant d’infrastructure WiFi Mojo Networks et le fabricant de puces FPGA Metamako, de mieux rivaliser dans l’univers multicloud avec son principal concurrent qu’est Cisco et de doper son chiffre d’affaires.

L’équipementier, affiche en effet pour le quatrième trimestre des revenus de 552,5 millions de dollars, en baisse de 7,2% sur un an. La tendance ne devrait pas se renverser de sitôt. « 2019 a été une année difficile pour notre activité cloud avec une volatilité importante et une image globale de la demande en sourdine », commente dans le communiqué la directrice financière d’Arista, Ita Brennan. « Alors que nous envisageons 2020, nous pensons que cette tendance se poursuivra, la demande de cette partie de l’entreprise étant stable voire à la baisse sur une base annuelle ». Elle table pour le premier trimestre sur des revenus compris entre 522 millions de dollars et 532 millions de dollars, contre 595,4 millions de dollars sur la même période l’année dernière.

Sur le dernier trimestre, la société a en revanche amélioré son bénéfice non-GAAP, qui atteint 183,4 millions de dollars, ou 2,29 dollars par action diluée, contre 182,2 millions de dollars, ou 2,25 dollars par action diluée au quatrième trimestre 2018.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 2,41 milliards de dollars, en hausse de 12,1% par rapport à l’exercice 2018. Le bénéfice net non-GAAP est de 786,8 millions de dollars ou 9,73 dollars par action diluée, contre 643,3 millions de dollars, ou 7,96 dollars par action diluée en 2018.