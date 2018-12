Alors que la guerre des petites phrases fait rage entre Nutanix et VMware, la filiale de Dell, annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice 2019. Le chiffre d’affaires atteint 2,20 milliards de dollars, soit une progression de 14 % par rapport au 3e trimestre de l’exercice 2018. Les revenus provenant des licences s’élèvent quant à eux à 884 millions de dollars, en hausse de 17 % sur un an.

Le résultat net GAAP est de 334 millions de dollars, ce qui inclut une perte de 161 millions de dollars liée à un investissement réalisé dans Pivotal Software. Ce résultat représente une baisse de 16% sur un an et un bénéfice dilué par action de 0,81 dollars. Sur une base non GAAP, le bénéfice bondit de 26% à 645 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 1,56 dollar.

Le flux de trésorerie généré par l’exploitation atteint 769 millions de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible s’élève à 712 millions de dollars.

Le spécialiste de la virtualisation revoit ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 à la hausse et table désormais sur 8,882 milliards de dollars, au lieu de 8,820 milliards de dollars. L’éditeur rehausse également ses prévisions en matière de bénéfice dilué par action GAAP (à présent attendu entre 5,95 et 6,07 dollars) et non GAAP (6,22 dollars contre 6,14 dollars précédemment).



« Nous avons réalisé un nouveau trimestre de bonne facture, et nous sommes satisfaits de nos résultats qui, une fois de plus, reflètent les solides performances de notre portefeuille varié de produits sur trois régions », déclare dans un communiqué Pat Gelsinger, CEO de VMware. « Nos événements VMworld annuels ont été couronnés de succès et nous ont permis de dévoiler nombre de nouveaux produits, partenariats et acquisitions. Nous avons ainsi pu présenter les fruits de notre innovation constante et de nos investissements dans notre stratégie à long terme. »