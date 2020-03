VMware a publié des résultats financiers en demi-teinte pour le quatrième trimestre de son exercice 2020 décalé. Le chiffre d’affaires a atteint 3,07 milliards de dollars, soit une progression de 11 % sur un an. Sur la même période, les revenus issus des abonnements, licences et offres SaaS combinés se sont élevés à 1,59 milliard de dollars, soit une hausse de 14 % par rapport au dernier trimestre de l’année précédente. Le chiffre d’affaires provenant du SaaS a bondi de 52% d’une année sur l’autre pour atteindre 556 millions de dollars. Le résultat net GAAP a été de 321 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,76 dollar, en recul de 35,2% par rapport aux 496 millions de dollars ou 1,17 dollar par action diluée affichés au quatrième trimestre 2019. Le résultat net non GAAP a atteint 868 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 2,05 dollars et une hausse de 9 % par rapport aux 795 millions de dollars enregistrés un an auparavant.

Les analystes s’attendaient à plus. Le CEO de l’entreprise, Pat Gelsinger, a reconnu lors de la présentation des résultats (retranscrits par Seeking Alpha) que les transactions du trimestre n’avaient pas été à la hauteur des attentes, indiquant notamment qu’un très gros contrat avait été conclu une heure après la clôture du trimestre.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a dépassé le cap des 10 milliards de dollars et s’est élevé à 10,81 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l’exercice 2019. Les revenus issus des abonnements, licences et offres SaaS combinés ont grimpé de 16% à 5,06 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires provenant du SaaS a fait un saut de 44% d’une année sur l’autre à 1,88 milliard de dollars. Le résultat net GAAP a atteint 6,41 milliards de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 15,08 dollars, contre 1,65 milliard de dollars, ou 3,92 dollars par action diluée en 2019. Le résultat net non GAAP s’est établi pour sa part à 2,66 milliards de dollars ou 6,24 dollars dilué par action, soit une hausse de 4 % par rapport aux 2,52 milliards de dollars ou 5,98 dollars dilué par action de l’exercice 2019.

« Pour la première fois de son histoire, VMware affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars et poursuit sa croissance à deux chiffres », s’est félicité Pat Gelsinger.

Pour l’exercice en cours, VMware s’attend à une croissance d’environ 11,5%. Des prévisions qui n’ont semble-t-il pas satisfait Wall Street, le cours du titre perdant 11,14% lors de la clôture vendredi d’une bourse secouée il est vrai par le coronavirus. Comme les autres entreprises technologiques, la filiale de Dell s’attend d’ailleurs à subir l’impact de l’épidémie, tout particulièrement sur ses activités en Asie-Pacifique. Lundi soir, l’action a repris un peu de couleur, progressant de 1,01%.