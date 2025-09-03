HP annonce l’arrivée en France de son programme HP Certified Refurbished Printers, permettant désormais aux entreprises clientes de ses services managés d’impression (MPS) d’intégrer des imprimantes reconditionnées dans leurs flottes, directement via HP ou par l’intermédiaire de sa trentaine de partenaires accrédités sur ces services.

Pour le marché français, HP démarre prudemment avec une centaine d’imprimantes reconditionnées commercialisées chaque mois, avec l’objectif d’atteindre jusqu’à 1.500 unités par mois d’ici à la fin de l’année. Le déploiement de ce programme s’inscrit dans une dynamique de lancement européenne après un premier test réussi aux États-Unis début 2025.

Une chaîne d’approvisionnement intégrée et sécurisée

L’intérêt de l’initiative réside dans le fait que c’est HP qui organise et contrôle toute la chaîne d’approvisionnement : la récupération des machines, le transport, le reconditionnement, les pièces détachées… Une chaîne qui repose sur des prestataires audités et agréés par HP, gage de traçabilité et de qualité.

HP récupère des flottes d’imprimantes en fin de contrat (généralement après 4 à 5 ans d’usage) soit directement auprès de ses clients, soit auprès de ses partenaires (revendeurs, leasers, brokers, etc) qu’il expédie à une usine de reconditionnement partenaire certifiée ISO 9001 et 14001 située en Allemagne. À ce stade de leur existence, il reste en moyenne plus de 70 % de durée de vie aux machines récupérées.

Les machines sont triées afin de déterminer celles qui seront remises à neuf et celles qui ne le seront pas. Puis elles sont nettoyées, réparées, mises à jour, testées, de sorte qu’on ne puisse pas les distinguer d’une imprimante neuve.

Pour son offre d’imprimantes reconditionnées, HP a choisi de se concentrer sur des modèles “best-sellers” de son catalogue, de génération récente (N-1 maximum) afin de garantir leur compatibilité avec son dernier firmware (HP FutureSmart pour les produits d’entreprise), et surtout des formats A4, cœur de son offre actuelle dans l’impression de bureau. Camille Boni, chef produit sur le portefeuille des solutions de soutenabilité de HP, souligne que le formats A4 constitue un différenciateur sur un marché des systèmes d’impression reconditionnés jusque-là dominé par des matériels au format A3.

Les imprimantes reconditionnées HP permettent aux entreprises de réduire leur empreinte carbone : jusqu’à 30 à 45 % de réduction des émissions par rapport à un achat neuf, selon Camille Boni. Côté financier, le constructeur annonce une économie de l’ordre de 20 à 30 % sur le coût d’acquisition, avec une garantie identique à celle d’un produit neuf.

La rémunération des partenaires est semblable à celle des ventes de matériels neufs. Un choix stratégique visant à encourager le réseau de distribution à s’engager dans la voie du reconditionné.

Cette initiative autour des imprimantes reconditionnées s’inscrit dans la continuité du programme HP Renew, initié en 2024 avec une offre de PC professionnels reconditionnés. En un peu plus d’un an, HP en a écoulé près de 10 000 unités en France. Une offre portée par la dynamique enclenchée avec les premiers appels d’offres publics 100 % PC reconditionnés (dont celui de l’UGAP) et l’intérêt croissant du secteur privé.

À noter que HP a lancé en parallèle un programme de certification des reconditionneurs tiers (Certified refurbished licencing program). Itancia est le premier partenaire à avoir été certifié en France.