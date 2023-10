Les expéditions mondiales de PC ont atteint 64,3 millions d’unités au troisième trimestre 2023 selon les relevés de Gartner, soit une baisse de 9% par rapport au même trimestre l’an dernier. Après l’hémorragie du début d’année (-29% au premier trimestre), le marché accuse désormais son huitième trimestre consécutif de baisse mais donne enfin de premiers signes de stabilisation.

« Il existe des preuves que le déclin du marché des PC a finalement atteint son point le plus bas », souligne Mikako Kitawaga, analyste chez Gartner. « La demande saisonnière du marché de l’éducation a stimulé les livraisons au troisième trimestre, même si la demande de PC d’entreprise est restée faible, compensant une certaine croissance. Les fournisseurs ont également fait des progrès constants vers la réduction des stocks de PC, les stocks devant revenir à la normale d’ici la fin de 2023, à condition que les ventes des fêtes ne s’effondrent pas », détaille-t-il.

Le classement des constructeurs est resté inchangé, Lenovo conservant la première place avec 25,1% de part de marché, devant HP (21%) et Dell (16,1%). HP est le premier à sortir la tête de l’eau avec une croissance des expéditions de 6,4%, alors que Lenovo enregistre une baisse de -4,4% et Dell de -14,4%. A la quatrième place, Apple décroche de -24,2%, ce qui fait repasser sa part de marché sous les 10%. Le contrecoup d’un trimestre exceptionnellement élevé un an plus tôt avec la fin du verrouillage du marché chinois.

Gartner table désormais sur une croissance de 4,9 % du marché mondial des PC pour 2024. Un rebond qui devrait être tiré par la migration vers Windows 11 dans les entreprises et par le besoin de renouvellement des machines achetées au début de la pandémie pour le grand public.