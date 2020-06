Les informateurs de Bloomberg avaient raison : comme ils l’avaient indiqué Apple a annoncé officiellement le lancement de Mac équipés de puces maison. La firme à la pomme a profité du premier jour de sa conférence WWDC (Worldwide Developers Conference) qui se déroule en ligne jusqu’au 26 juin pour révéler le calendrier de ce lancement. Le processus de remplacement des puces Intel commencera d’ici la fin de l’année mais prendra deux ans. On notera que c’est au cours de la WWDC 2005 que Steve Job avait annoncé l’abandon des puces PowerPC au profit de composants Intel. Les première machines ainsi équipées avaient fait leur apparition en janvier 2006.

Cette fois, le dirigeant a mis l’accent sur l’amélioration des performances rapportent nos confrères de CRN qui ont suivi l’événement. « « Nous prévoyons de continuer à prendre en charge et à publier de nouvelles versions de macOS pour les Mac à processeur Intel pour les années à venir », a-t-il prévenu.

Apple a déjà conçu ses propres processeurs basés sur Arm au cours de la dernière décennie pour l’iPhone et l’iPad. La société s’appuiera sur cette expertise pour fournir des puces offrant aux Mac des performances élevées et une faible consommation d’énergie, a déclaré le vice-président senior en charge des technologies matérielles d’Apple, Johny Srouji. « Nous aurons une architecture commune à toutes nos gammes de produits, ce qui permettra aux développeurs de [construire] et d’optimiser beaucoup plus facilement les logiciels pour l’ensemble de l’écosystème Apple », a-t-il lancé à l’attention des développeurs.

Ces derniers pourront bientôt commencer à travailler sur les nouvelles puces avec un « kit de transition » exécutant le processeur A12Z d’Apple, qui équipe les derniers modèles d’iPad Pro. « Tout ce dont les développeurs ont besoin pour créer des applications pour ces nouvelles puces est intégré dans la nouvelle version de Xcode. Pour commencer, les développeurs ouvriront simplement leurs projets et recompileront », a expliqué de son côté Craig Federighi, le patron du génie logiciel a Cupertino. Il a précisé que des éditeurs comme Microsoft et Adobe avaient déjà commencer à recompiler et tester leurs applications.