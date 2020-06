Apple s’apprête à annoncer le lancement d’ordinateurs Mac dotés de ses propres processeurs révèle Bloomberg qui s’appuie sur des personnes proches du dossier. Cette annonce devrait être faite à l’occasion de la WWDC (Worldwide Developers Conference) qui se déroulera en ligne du 22 au 26 juin.

Le dévoilement du projet connu sous le nom de code Kalamata devrait permettre aux développeurs extérieurs d’optimiser leurs logiciels avant le lancement de nouveaux Mac en 2021 ont précisé les sources qui souhaitent conserver l’anonymat.

Les nouveaux processeurs seront basés sur la technologie ARM utilisée pour les iPhone et iPad. Toutefois, les futurs Mac continueront d’exécuter le système d’exploitation macOS plutôt que le logiciel iOS.

Ce sera la première fois en 36 ans d’histoire du Mac que des processeurs conçus par Apple équiperont ces PC. Le fabricant n’a changé les puces des Mac que deux fois. Au début des années 1990, la firme à la pomme est passée des processeurs Motorola à des puces PowerPC. À la WWDC de 2005, Steve Jobs a annoncé l’abandon des ces dernières au profit de composants Intel. Les première machines ainsi équipées ont fait leur apparition en janvier 2006.

Selon les informateurs de Bloomberg, les tests de nouveaux Mac équipées de puces basées sur l’architecture ARM ont montré des améliorations considérables par rapport aux versions à processeurs Intel, en particulier concernant les performances graphiques et les applications d’intelligence artificielle. Ces puces seraient également plus économes en énergie que celles d’Intel, ce qui dans le futur pourrait permettre le lancement d’ordinateurs portables Mac plus fins et plus légers.

La firme de Cupertino travaille sur au moins trois types de processeurs Mac, le premier étant basé sur le processeur A14 du prochain iPhone. En plus de l’unité centrale de traitement, il y aura une unité de traitement graphique et un moteur neuronal pour gérer l’apprentissage automatique ont précisé les sources. Par le passé, Apple a développé des puces pour des fonctions spécifiques, telles que la sécurité.

Lors de la conférence, Apple annoncera également des mises à jour de ses autres systèmes d’exploitation – iOS, iPadOS, tvOS et watchOS – avec des capacités de réalité augmentée, une intégration plus approfondie avec les applications et services extérieurs ainsi que des fonctionnalités de fitness Apple Watch améliorées.