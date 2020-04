Antemeta annonce l’arrivée de Cédric Pin au poste de directeur général, en charge de la direction des activités stratégiques et opérationnelles du Groupe. À ce titre, il pilote le Comité de direction et l’ensemble des périmètres du Groupe. Cédric Pin a passé 16 ans chez Micropole, où il a occupé les postes de directeur commercial, de directeur des opérations et enfin de directeur général jusqu’en 2017. Depuis, il accompagnait et conseillait des startups et des PME.

Cédric Pin vient compléter une organisation managériale déjà constituée d’Etienne Lecoq, à la direction commerciale et marketing, de Patrick Vanderschaeghe, à la direction technique, de Vincent Horr, à la direction des opérations, d’Alexandre Clauss, à la direction administrative et financière, de Thierry Floriani, en charge de la sécurité du système d’information, et de Charlotte Daviau, à la direction des ressources humaines. L’ensemble étant sous la houlette de Stéphane Blanc, président et fondateur du Groupe.

Le groupe, qui fête ses 25 ans cette année, a pour objectif de devenir un acteur majeur du Cloud en France et d’atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et 150 millions d’euros en 2025. Il avait clôturé son exercice 2018-2019 en mars 2019 sur une croissance de 25% de son chiffre d’affaires à 90 millions d’euros. En 2019, AntemetA a reçu pour son offre de cloud automatisé on-premise « MyADC » le label « Utilisé par les Armées Françaises » du Ministère des Armées. AntemetA vient également d’être labellisé Happy at Work, avec la note de 4,17/5.