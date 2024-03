Le spécialiste français de la distribution de solutions de cybersécurité a publié les résultats de son exercice 2023. Après une hausse exceptionnelle en 2022 (+38%), la croissance revient à une hausse plus modérée de 14%. Le chiffre d’affaires brut de 5,14 Md€ est toutefois parfaitement en ligne avec les prévisions délivrées en août dernier.

Les indicateurs de profitabilité dépassent eux le haut de la fourchette de prévision avec une marge nette en hausse de 14% à 468M€ et un bénéfice d’exploitation courant (Ebit) ajusté en hausse de 21% à 186M€. Le résultat net ajusté s’établit à 108 M€ en hausse de 8%.

Par régions et en données publiées, les revenus sont de 3 Md€ et en hausse de 14% dans la région EMEA, de 467 M€ et en hausse de 34% pour les Amériques, de 324 M€ et en hausse de 8% pour la région Asie Pacifique (APAC).

En 2023, Exclusive Networks a renoué avec sa stratégie de croissance externe avec deux acquisitions : Consigas, un fournisseur spécialisé dans les solutions de Palo Alto Networks, et Ingecom, un distributeur espagnol à valeur ajoutée. L’essentiel de la croissance est toutefois organique, les récentes acquisitions contribuant à hauteur de 0,8%.

« Pour l’exercice 2024, nous restons optimistes quant à nos perspectives, dans un contexte de premier semestre attendu plus modéré. L’accent continu mis sur la cybersécurité par les DSI, combiné à notre modèle commercial unique et à nos stratégies de croissance établies, nous positionne stratégiquement pour de nouvelles avancées au cours de l’année à venir », a déclaré le directeur général Jesper Trolle dans un communiqué.

Le groupe vise ainsi une croissance du chiffre d’affaires brut entre 10% et 12% à taux de change contant, sur une marge nette comprise entre 500 et 515 M€ et sur un Ebit ajusté entre 200 et 210 M€.