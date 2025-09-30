Alphalink, leader sur le marché indirect des télécommunications, annonce un partenariat d’envergure avec IPSILAN NETWORKS, un intégrateur Réseaux et Télécom de premier plan. Cette collaboration combine l’expertise d’Alphalink en matière de services voix, data et mobile avec le savoir-faire d’IPSILAN NETWORKS dans les infrastructures réseau et la sécurité. De fait, les clients IPSILAN NETWORKS pourront accéder à des offres industrielles reposant sur des solutions télécoms et de connectivité de pointe.

À travers cette annonce structurante, Alphalink démontre sa capacité à accompagner les intégrateurs réseaux et télécoms dans le développement de leurs activités en leur proposant des infrastructures de premier plan et qui permettent de répondre aux nombreux cas d’usage de leurs clients. Au-delà de ces éléments, les partenaires d’Alphalink pourront piloter leurs projets en totale autonomie grâce aux outils d’administration développés par Alphalink. C’est notamment le cas grâce à la plateforme Vision récemment annoncée.

Un partenariat fondateur

Forts de leur accord, Alphalink et IPSILAN NETWORKS pourront fournir une gamme complète de services, incluant la téléphonie fixe et mobile, des solutions de connectivité haut débit, l’hébergement sécurisé en datacenter, ainsi que des services de cybersécurité avancés.

Laurent Ducos, Responsable des Ventes Communications Unifiées chez IPSILAN NETWORKS « Notre objectif est de faciliter la transformation numérique des entreprises en leur fournissant des solutions fiables, innovantes et adaptées à leurs besoins spécifiques. Ce partenariat s’appuie sur des valeurs communes d’innovation, d’expertise et de satisfaction client et vise à renforcer notre position sur le marché en offrant des services de qualité supérieure. »

Thomas Bagot, Directeur Commercial chez Alphalink « Nous sommes fiers de nous positionner en partenaires d’IPSILAN NETWORKS qui est un intégrateur réseau et télécom à très forte valeur ajoutée. Notre accord leur permettra de compléter leur offre et de renforcer leur avantage concurrentiel. Nous allons travailler étroitement pour combiner nos expertises et faire émerger des services permettant aux professionnels de mener à bien leur transformation numérique en conjuguant qualité, haute disponibilité et sécurité. »