OVH et T-Systems vo coopérer dans le cadre de Gaia-X, le projet de cloud de confiance pour l’Allemagne, la France mais aussi pour les autres marchés européens. Les deux entreprises s’engagent à développer pour 2021 une plateforme de cloud public unique basée sur OpenStack. Il s’agit de répondre aux besoins spécifiques du secteur public, des opérateurs d’importance vitale (OIV), ainsi que des entreprises de toutes tailles œuvrant dans des secteurs stratégiques ou sensibles, d’intérêt public.

En tant que membres fondateurs de Gaia-X, T-Systems et OVHcloud concevront cette nouvelle offre en mettant en œuvre les principes directeurs de l’initiative « by design » : conformité totale au RGPD, standards ouverts, mais aussi réversibilité, confidentialité des données, et normes de sécurité les plus élevées.

À travers ce partenariat stratégique, les deux partenaires conjugueront leurs expertises. Le Français mettra à profit ses méthodes de déploiement d’infrastructures, y compris son système de refroidissement par eau des serveurs, pour offrir une grande efficacité énergétique. De son côté, l’opérateur allemand s’occupera de l’infrastructure et des opérations dans les datacenters d’outre-Rhin. « Grâce à un modèle efficace et entièrement intégré, notre offre est libre de l’influence du Cloud Act, ce qui est pour nous une priorité absolue », commente dans un communiqué Michel Paulin, CEO d’OVHcloud. « Notre partenariat avec T-Systems est, entre autres, basé sur des valeurs communes de transparence de réversibilité et de sécurité des données, qui sont fondamentales pour les membres fondateurs de Gaia-X que nous sommes », ajoute Falk Weinreich, directeur général Europe Centrale de l’opérateur cloud.

Né de la volonté des gouvernements français et allemand de faire contrepoids aux GAFAM dans un souci de souveraineté et de sécurité, cet « Airbus de l’intelligence artificielle » intègre également des acteurs tels que SAP, Siemens et Bosch côté allemand et Atos, côté français.