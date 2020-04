Pour aider les entreprises à assurer la continuité de l’activité pendant le confinement, ALE International, opérant sous la marque Alcatel-Lucent Enterprise, offre 3 mois de licences gratuites de sa plate-forme professionnelle de communication et de collaboration dans le Cloud Rainbow Enterprise.

Les licences gratuites permettent de bénéficier de la collaboration en équipe jusqu’à 300 participants ; de la vidéoconférence et l’audioconférence ; du partage de fichiers et d’écran ; et de la messagerie instantanée. Rainbow est hébergé dans un Cloud en France et opéré par les équipes d’Alcatel-Lucent Enterprise.

ALE International a obtenu en décembre dernier la certification Hébergement de Données de Santé (HDS) par l’Afnor pour Rainbow.