Le groupe d’ingénierie externalisée Advans Group réorganise son capital. Le Président-Fondateur Radomir Jovanovic, qui détenait jusqu’alors 100 % du capital, cède une participation minoritaire de l’ordre de 25 % à Azulis Capital, un fonds d’investissement français spécialisé dans l’accompagnement des PME et ETI. Cette évolution est aussi l’occasion d’associer comme actionnaires une vingtaine de managers et d’opérer une levée de 50 M€.

Fondé en 2000, Advans Group accompagne les grands groupes industriels dans leurs projets techniques. La société s’est spécialisée dans trois domaines : l’électronique embarquée, le développement de logiciels applicatifs et la mécanique. Elle compte 9 implantations en France, 3 centres techniques en Serbie et a ouvert des filiales aux États-Unis et au Portugal.

Advans Group a réalisé un chiffre d’affaires de 84 M€ en 2022 et emploie plus de 1 000 collaborateurs. Son ambition est de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2026 et d’accélérer son développement par des acquisitions ciblées, visant à étendre son empreinte géographique et sa palette de métiers.