La Commission européenne sanctionne Google pour abus de position dominante en matière de publicité en ligne. En plus de lui infliger une amende de 2,95 milliards d’euros, l’autorité européenne ordonne à Google de « mettre fin à ses pratiques d’auto-préférence » et de « mettre en œuvre des mesures pour cesser ses conflits d’intérêts inhérents tout au long de la chaîne d’approvisionnement adtech » dans les deux mois à venir.

L’enquête ouverte par la Commission européenne en 2021 a en effet conclut que Google usait de pratiques anticoncurrentielles depuis 2014. Le géant de la tech aurait favorisé sa propre plateforme d’échange d’annonces à enchères ouvertes, AdX, dans le processus de sélection des annonces géré par son serveur publicitaire DFP (DoubleClick for Publishers).

Avec cette décision, Bruxelles fait fi des menaces récentes du président étatsunien Donald Trump qui qualifie la décision de « très injuste » et veut riposter par des sanctions commerciales.

Sans surprise, Google entend faire appel de la décision de l’UE et de l’amende infligée.

Pour rappel, le 1er septembre, Google a également écopé d’une amende de 325 millions d’euros de la part de la Cnil pour manquements en matière de publicités et de cookies.