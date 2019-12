L’ex-directeur technique de Nomios et directeur des opérations de Newlode lance une nouvelle activité de conseil et d’intégration dans le domaine des infrastructures hybrides et de la cybersécurité. Nous lui avons demandé de nous parler de son positionnement et de ses choix technologiques.

Channelnews : Après onze ans passés chez Nomios en tant que directeur technique puis près de quatre ans chez Newlode/Cheapset en tant que directeur des opérations, vous décidez une nouvelle fois de repartir sur un nouveau projet avec la création de la société ACKnowledge. Pouvez-vous nous dire quel est son positionnement mais d’abord pourquoi se replonger dans les affres de la création d’entreprise alors que vos deux précédentes aventures entrepreneuriales sont a priori des succès ?

Arnaud Cassagne : Dans les deux cas, j’ai ressenti le besoin de passer à autre chose tout en restant dans la continuité de ce que j’ai entrepris depuis 20 ans : fournir du conseil et des services d’intégration. ACKnowledge est une société de services et d’expertise qui a vocation à accompagner les clients dans la modernisation de leurs infrastructures en leur proposant les solutions les plus pertinentes du moment.

En réalité, ACKnowledge n’est pas une création récente puisque c’est via cette entité que j’ai officié chez Cheapset/Newlode pendant près de quatre ans. Je les accompagnais en tant que prestataire sur le développement de leurs activités cybersécurité et Cloud. Ce contrat s’est achevé fin mai et je souhaite désormais me consacrer au développement d’ACKnowledge.

Channelnews : Que voulez-vous dire par solutions les plus pertinentes du moment ?

Arnaud Cassagne : L’idée, c’est de prendre un peu de recul et d’analyser la façon de travailler des clients pour identifier ce qui au sein de leur système d’information est efficace et, a contrario, ce qui ne l’est pas. On les invite à se débarrasser de ce qui est complexe et chronophage et à opter pour les briques qui leur feront gagner du temps. On va leur parler de Cloud hybride, de zero trust, de SD-WAN, de déploiement automatique, de SOAR (Security orchestration, automation & response), de protection d’infrastructures hybrides, de DevSecOps, de SOC… Aujourd’hui, il est possible de gagner beaucoup de temps en automatisant avec des outils tels que HashiCorp Terraform (automatisation de datacenter, Ansible (gestion des configurations serveurs), Splunk Phantom et Rapid7 Komand (automatisation de la cybersécurité). On explique également qu’il est possible d’améliorer sa couverture fonctionnelle sans remettre en question les outils existants et sans acheter des solutions complémentaires. La plupart du temps, les outils déjà en place sont sous-exploités par les clients. Il suffit souvent d’installer des correctifs, de mettre en œuvre des fonctions non retenues dans la phase de déploiement initiale ou de coupler des briques existantes entre elles.

Channelnews : Avez-vous développé des expertises particulières autour de ces sujets, voire formalisé des partenariats ?

Arnaud Cassagne : On a voulu partir d’une feuille blanche : apporter des services différents et ne pas être liés à des fournisseurs en particulier. Sinon, ce n’est plus du conseil. Cela suppose de tester les solutions et de les choisir en fonction de l’expression de besoin des clients. Néanmoins, il est nécessaire de maîtriser les environnements existants des clients et les outils qui vont permettre de les faire évoluer. De notre passé, on a hérité de compétences sur F5, Pulse Secure, Cisco, Riverbed, Palo Alto… Aujourd’hui, on met en avant des marques telles que HashiCorp Terraform sur les outils d’automatisation cloud, le DevOps et les microservices, Splunk Phantom sur le SOAR, Aqua, sur la protection de conteneurs, AWS sur le Cloud, Yubico sur l’authentification à double facteur, Rapid7 sur la gestion des vulnérabilité et l’investigation, Recorded Future pour la threat intelligence (intelligence des menaces) et McAfee, pour la protection Web. On vient de signer début octobre un partenariat avec Splunk sur la partie Phantom.

Channelnews : Quel est l’effectif actuel d’ACKnowledge, sa clientèle, sa stratégie de croissance ?

Arnaud Cassagne : ACKnowledge compte actuellement 5 collaborateurs mais on devrait embaucher une dizaine de personnes supplémentaires au cours des 18 prochains mois. On travaille avec des entreprises du CAC 40, des opérateurs, des entreprises de secteurs sensibles. On se positionne en chef d’orchestre des projets des clients. Ils nous soumettent leurs besoins, on les aide à analyser le marché, à choisir et à mettre en œuvre leurs solutions. On travaille en cotraitance avec des consultants indépendants et des sociétés de conseil, qui nous sollicitent sur nos expertises, et avec des intégrateurs, sur les projets.