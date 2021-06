Accenture va acquérir le cabinet de conseil français opérant sur le secteur financier Exton Consulting. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Fondé en 2006 et basé à Paris, Exton Consulting accompagne les directions générales des principales banques et compagnies d’assurance dans leurs projets de croissance et de transformation à travers l’Europe. Le cabinet emploie environ 150 professionnels qualifiés qui rejoindront les équipes d’Accenture dédiées au secteur financier, permettant à la société de proposer des solutions innovantes de bout en bout à un plus large éventail d’entreprises et de couvrir tous les aspects de leurs projets (stratégie, conception, technologie et opérations).

« Notre intention d’acquérir Exton Consulting s’inscrit dans notre stratégie de croissance visant à développer les compétences et capacités indispensables dans les domaines stratégiques et à forte croissance. Elle souligne également notre engagement fort dans le secteur des services financiers qui fait face à une transformation sans précédent, due à la fois aux incertitudes économiques et géopolitiques, aux défis réglementaires, à la transformation numérique ainsi qu’à la nécessité de réinventer l’expérience client et de repenser les modèles opérationnels », explique dans un communiqué Olivier Girard, président d’Accenture France et Benelux. « Cette acquisition positionnerait Accenture comme l’un des leaders du conseil et de la stratégie dans le secteur des services financiers en France et au-delà, et permettrait à nos solutions innovantes d’être déployées plus vite et à l’échelle. » « L’acquisition d’Exton Consulting renforcerait notre capacité à créer de la valeur en combinant nos talents et les dernières technologies telles que l’intelligence artificielle, l’analyse des données et le cloud, pour accompagner nos clients face au changement, accélérer leur transformation, créer de la valeur et construire de nouveaux modèles économiques durables qui profitent à tous », ajoute de son côté Cédric Vatier, responsable de l’activité Strategy & Consulting d’Accenture France et Benelux.