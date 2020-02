Reconnu coupable et emprisonné pour sabotage d’activités syndicales, le président du conseil d’administration de Samsung Electronics, Lee Sang-Hoon, a démissionné rapporte Reuters.

Cette démission intervient moins de deux ans après que la société ait séparé les rôles de président et de directeur général dans le but d’améliorer la transparence et l’indépendance du fabricant sud-coréen à la suite d’un scandale de corruption impliquant l’héritier du groupe Jay Y Lee.

« Samsung a subi un revers majeur dans sa tentative de renforcer son conseil d’administration et aurait besoin d’un nouveau visage pour se redresser », a déclaré à Reuters Park Ju-Gun, du cabinet d’analyse sud-coréen CEO Score.

Le successeur de Lee devrait être nommé dans un proche avenir et pourrait être choisi parmi les autres membres du conseil d’administration, qui se compose de six administrateurs externes et des dirigeants des trois divisions de Samsung : composants, mobiles et électronique grand public.

Condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, Lee Sang-Hoon a fait appel de la décision.

Cette démission intervient alors que l’héritier du groupe Jay Y. Lee est jugé pour une vaste affaire de trafic d’influence qui a provoqué la destitution de l’ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye.