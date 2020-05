Annoncée en février dernier, la vente de ForeScout pour 1,9 milliard de dollars à Advent est compromise. Le fonds d’investissement a en effet averti le 15 mai l’éditeur de solutions de cybersécurité qu’il ne procéderait pas à la conclusion de l’opération le 18 mai 2020, comme prévu. « C’est une période incertaine pour tout le monde, car les entreprises et les communautés à travers le monde surmontent les défis créés par la pandémie Covid-19 », indique dans un communiqué Michael DeCesare, CEO et président de ForeScout. « Nous continuons de croire qu’Advent est le bon partenaire pour ForeScout et nous restons déterminés à conclure la transaction à court terme. Nous remercions nos employés pour leurs efforts extraordinaires et leur engagement envers ForeScout, et nous restons concentrés sur la poursuite de notre parcours pour faire avancer notre feuille de route en matière d’innovation, notre cloud stratégique et la transformation de notre entreprise. »

L’accord avait reçu toutes les approbations nécessaires.

Cette nouvelle a fait l’effet d’une déflagration à Wall Street. Après avoir chuté de 23,54% lundi soir, le titre a encore perdu 7,27% mardi soir, soit 30,81% en deux jours. Il ne vaut ainsi plus que 20,93 dollars, un montant bien en dessous des 33 dollars qu’Advent était prêt à débourser.