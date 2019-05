Fortinet a dévoilé ses résultats financiers du premier semestre. Le spécialiste de la cybersécurité a engrangé sur la période un chiffre d’affaires de 472,6 millions de dollars, en hausse de 18% sur un an. Les revenuss tirés des produits se sont établis à 162,7 millions de dollars, soit une augmentation de 14% par rapport aux 142,8 millions de dollars enregistrés pour le même trimestre de 2018. Les services ont quant à eux généré 309,9 millions de dollars, c’est 19% de plus que les 256,2 millions de dollars engrangés l’an dernier à la même période.

Les facturations ont grimpé de 19% pour atteindre 551,6 millions de dollars, soit une augmentation de 19% par rapport aux 463,2 millions de dollars réalisés au premier trimestre 2018.

La marge opérationnelle s’est établie à 11% et permet d’enregistrer un bénéfice d’exploitation de 50,6 millions de dollars.

Le résultat net GAAP sa atteint 58,8 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement à un bénéfice net conforme GAAP de 41,6 millions de dollars pour le même trimestre en 2018. Le résultat net dilué par action GAAP était de 0,34 ddollar, contre 0,24 dollar un an plus tôt.

Au 31 mars, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont représenté 201,3 millions de dollars, contre 139,7 millions de dollars au même trimestre en 2018. Les flux de trésorerie disponibles ont atteint 191,1 millions de dollars, comparativement à 128,1 millions de dollars au 31 mars 2018.

Pour le deuxième trimestre, Fortinet table sur des revenus compris entre 505 et 515 millions de dollars, des facturations de l’ordre de 585 à 605 millions de dollars et un bénéfice net non-GAAP compris entre 0,49 dollar à 0,51 dollar.

« Nous avons connu un excellent début d’année, ce qui témoigne de la forte demande pour nos produits et services. Nous prévoyons une croissance supérieure à celle de l’industrie en 2019, grâce à la forte demande des clients pour notre Security Fabric, à la fois étendue, intégrée et automatisée. », affirme dans un communiqué Ken Xie, fondateur et CEO de Fortinet.