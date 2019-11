La croissance de Fortinet se poursuit. A l’issue du troisième trimestre clos le 30 septembre, le spécialiste de la cybersécurité a engrangé un chiffre d’affaires de 547,5 millions de dollars, en hausse de 21% sur un an. Les revenus tirés des produits se sont établis à 197,1 millions de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à 164,5 millions de dollars pour le même trimestre en 2018. Le chiffre d’affaires des services a quant à lui grimpé de 21% à 350,4 millions de dollars, contre 289,4 millions de dollars un an plus tôt. Le total des facturations a atteint 626,6 millions de dollars, en hausse de 19% d’un exercice à l’autre.

Le résultat net GAAP s’est établi à 79,8 millions de dollars, soit 0,46 dollar dilué par action. Il était de 62,8 millions de dollars pour le même trimestre en 2018, soit 0,33 dollar dilué par action.

Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont atteint 221,2 millions de dollars, contre 176,7 millions de dollars un an auparavant. Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 203,7 millions de dollars, comparativement à 158,5 millions de dollars l’an dernier.

« La forte croissance du chiffre d’affaires issus des offres Fortinet Security Fabric, cloud et SD-WAN a contribué à la croissance du chiffre d’affaires total de 21% d’un exercice à l’autre au troisième trimestre, ce qui, à notre avis, est supérieur au taux de croissance moyen des revenus dans notre secteur. Les Amériques et la région EMEA ont montré la voie avec une croissance du chiffre d’affaires respectivement de 24% et 21% », déclare dans un communiqué Ken Xie, fondateur, président et CEO. « À l’approche du dixième anniversaire de la première offre publique de Fortinet, le 18 novembre, nous nous concentrons sur une croissance supérieure à la moyenne pendant encore au moins la prochaine décennie. »

Pour le quatrième trimestre, la firme de Sunnyvale s’attend à des revenus compris entre 595 et 610 millions de dollars et à un bénéfice net dilué par action non-GAAP compris entre 0,69 dollar et 0,71 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice 2019, elle prévoit un chiffre d’affaires compris entre 2,135 milliards et 2,150 milliards de dollars et à un bénéfice net dilué par action non-GAAP compris entre 2,39 dollars et 2,41 dollars.