Bien que le marché de l’iPaaS affiche une forte croissance, les premiers signes de consolidation commencent à apparaître estime Gartner qui prévoit que d’ici 2023, près des deux tiers des fournisseurs existants fusionneront, seront rachetés ou tout simplement quitteront le marché.

« Le défi pour la plupart des fournisseurs d’iPaaS est que leur activité n’est tout simplement pas rentable », indique dans un communiqué Bindi Bhullar, directrice principale de la recherche chez Gartner. « La progression des revenus et l’intérêt croissant des clients ne peuvent pas suivre les coûts d’exploitation de la plateforme et les lourdes dépenses consacrées aux ventes et au marketing. »

L’analyste estime que des géants comme Oracle, Microsoft et IBM sont mieux équipés pour relever ces défis, car ils offrent des offres plus compétitives avec des prix et des options de packaging plus agressifs que les plus petits acteurs du marché. Il s’attend à ce que cette tendance perdure, ce qui réduira encore la part de marché des acteurs de l’iPaaS.

« Pour les organisations qui cherchent à acquérir une solution iPaaS, c’est une bonne nouvelle », estime Bindi Bhullar. « Ils peuvent tirer parti de l’évolution de la dynamique du marché en résolvant les problèmes immédiats et à court terme, tout en se préparant à adopter une offre iPaaS d’un autre fournisseur, à mesure que la consolidation du marché s’accélère, et ce jusqu’en 2023. »

Toutefois, il ne faut pas oublier que la consolidation du marché signifie un risque accru d’interruption des services de plateforme en raison de la sortie ou de l’acquisition du fournisseur. Selon Gatner, les clients peuvent réduire leur exposition à ce risque en adoptant des plateformes capables de générer des gains à court terme, de sorte que le coût d‘un remplacement éventuel puisse être plus facilement justifié.