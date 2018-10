Software AG a fait l’acquisition de Built.io, un éditeur de solutions iPaaS de San Francisco. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. La société est à l’origine de l’offre iPaaS « Built.io Flow » classée parmi les challengers du Magic Quadrant 2018 de Gartner dédié aux plateformes d’intégration en tant que service. Les produits Flow et Embed de Built.io seront intégrés à la plateforme webMethods Integration de Software AG pour constitueront une offre unique.

« Cette acquisition est extrêmement importante pour Software AG, car elle renforce notre leadership sur le marché en plein essor de la technologie iPaaS. Nous sommes ravis d’accueillir Built.io au sein du groupe Software AG », explique dans un communiqué Wolfram Jost, CTO de Software AG. « L’intégration avec le cloud est au cœur de la transformation digitale, 80 % du travail effectué dans le cadre de projets IoT étant lié à l’intégration. Dans un monde d’architectures informatiques décentralisées reposant sur des microservices, des API et des événements, l’intégration est une fonctionnalité centrale permettant de créer des processus de bout en bout et d’améliorer l’expérience client. Lors de la mise en œuvre de projets d’intégration, la rapidité et la flexibilité jouent un rôle de plus en plus important dans la réussite de l’entreprise. L’élargissement de la participation des développeurs au sein de l’entreprise, des départements et des communautés open source témoigne de notre volonté de répondre pleinement aux besoins actuels des clients ».

Built.io offre également l’opportunité d’étendre l’es solutions iPaaS de Software AG au marché des entreprises de taille moyenne.

Les fonctionnalités de base ajoutées par Built.io permettent notamment aux personnes qui n’ont pas un profil technique de connecter des données dans le cadre de leurs projets d’intégration. « Grâce à Built.io Flow, les clients peuvent intégrer rapidement des données de tiers provenant de plus de 300 sources directement dans leur application, afin de bénéficier d’un contexte pertinent et d’informations puissantes », indique l’éditeur allemand dans son communiqué.