Fort de plus de 500 collaborateurs dans les régions Nord et Grand Est, le spécialiste du support technique Helpline veut en recruter 80 de plus d’ici la fin de l’année 2025.

« Nous avons signé plusieurs clients prestigieux sur la région Nord au cours des derniers mois, notamment dans les secteurs de l’immobilier professionnel, de la grande distribution et de la banque », commente Yoann Impellizzeri, Directeur Région Nord chez HELPLINE dans un communiqué. « Nous allons continuer de recruter à un rythme soutenu en 2025 pour répondre aux besoins de ces nouveaux clients et à l’évolution de ceux de nos clients existants. Ce plan de recrutement vise également à accélérer le développement de notre agence à Strasbourg, que nous accompagnons depuis la région Nord jusqu’à ce qu’elle soit incubée. »

Les postes ouverts sont principalement liés au support mais l’entreprise recrute aussi des techniciens, des ingénieurs et des consultants dans les domaines des infrastructures, de la data et de l’IA.

En parallèle, Helpline poursuit sa collaboration avec l’école Aston et lance une quatrième promotion d’alternants. Les 12 apprenants rejoindront le centre de service Helpline de Lille, pour une formation de douze mois, sur le principe d’une semaine en formation pour trois semaines en entreprise, valorisant leurs compétences sur le métier de Technicien d’Assistance Informatique.