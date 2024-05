Fort de plus de 600 collaborateur·rice·s dans la région ouest, le spécialiste nantais du support technique Helpline veut en recruter 70 de plus d’ici l’été. La moitié des postes à pourvoir sera localisée à Angers, dans le quartier Saint-Serge.

« Nous avons accueilli plusieurs nouveaux clients sur la région Ouest depuis le début de l’année, notamment un groupe leader dans le domaine de l’assurance sur Nantes et un grand nom du luxe français sur notre centre de service d’Angers », explique Aurélie François, responsable des ressources humaines de la région ouest chez Helpline. « Pour répondre aux besoins de ces nouveaux clients et dans le sillage de la stratégie de diversification du groupe à l’échelle nationale, nous intégrons de nouveaux métiers dans des domaines tels que la supervision, l’administration système et réseau ou la gestion de parc informatique. Nous recrutons bien sûr en externe, mais aussi en interne en proposant à nos collaborateurs de multiples possibilités de mobilité, aussi bien géographique que métier. C’est un aspect auquel Helpline est particulièrement attaché et qui offre à chacun la capacité d’évoluer plus facilement dans sa carrière et d’acquérir de nouvelles compétences dans un environnement privilégié. »