Helpline annonce l’acquisition de Reflexe Multimédia & Services, une entreprise de 75 personnes spécialisée dans la conduite de déploiements informatiques en mode projet. « Reflexe MS s’est imposée comme une référence dans l’art d’intervenir sur le terrain pour déployer des matériels mais aussi pour mettre à jour des logiciels dans des contextes sensibles nécessitant un accompagnement des utilisateurs, expose Jérôme Lehmann, directeur général du groupe Helpline (photo). Elle se distingue par sa capacité à se projeter dans toute la France et à réussir ses projets, que ce soit en termes de coûts, de délais et de satisfaction clients ».

Une expertise, de fait, de plus en plus prisée des clients de Helpline, qui a jugé opportun de prendre le contrôle de Reflexe MS après quasiment 20 ans de partenariat ininterrompu entre les deux groupes. « L’accompagnement sur site fait désormais partie intégrante du continuum de l’expérience utilisateur et ne saurait être détaché des services d’assistance traditionnels », justifie Jérôme Lehmann.

De son côté, Reflexe MS souhaitait bénéficier des synergies commerciales que Helpline était susceptible de lui apporter. Avec sa trentaine de commerciaux rompus aux grands contrats d’infogérance, ce dernier a la capacité de l’alimenter en nouveaux projets dans un contexte de durcissement du marché et de contraction du nombre des fournisseurs référencés par les entreprises. Reflexe MS garde son autonomie opérationnelle mais son dirigeant, Christian Padilla, rejoint le comité de direction de Helpline.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Helpline visant à développer de nouvelles expertises complémentaires à son activité historique de support utilisateur. Elle intervient après que le groupe se soit diversifié dans les espaces de travail intelligents avec sa filiale Experteam, dans la digitalisation des processus métiers avec sa BU Seequalis, dans l’exploitation des données d’entreprise avec Size Up Consulting et dans la sensibilisation cyber des utilisateurs avec Cyberience. La prochaine expertise que Helpline prévoit de développer s’articulera autour de l’IA.

Groupe de 3800 personnes ayant réalisé 231 M€ de CA en 2023 (+10%), Helpline vise une croissance de 5% sur l’exercice en cours. Son effectif devrait atteindre 4.000 salariés à la fin de l’année.