55% des entreprises européennes récemment interrogées par le cabinet McKinsey se déclarent satisfaites de leurs investissements dans le cloud. En revanche, l’étude remarque que la migration des charges vers le cloud profite surtout aux équipes IT.

71% des entreprises interrogées mesurent avant tout l’impact du cloud en termes d’amélioration des opérations informatiques, 66% en termes d’économies de coûts informatiques et 63% en termes de nombre d’applications dans le cloud.

« Si 95% des entreprises européennes interrogées dans le cadre de notre récente enquête affirment qu’elles tirent de la valeur du cloud et plus d’une sur trois déclare avoir l’intention de mettre plus de la moitié de ses charges de travail sur le cloud, les efforts entrepris portent davantage sur l’amélioration des opérations informatiques que sur les opérations commerciales », commente McKinsey. « Les entreprises qui intègrent efficacement l’IA dans leurs transformations peuvent obtenir un retour sur investissement jusqu’à sept fois supérieur à celui de leurs pairs pour chaque domaine d’activité migré. Un tel potentiel fait de l’intégration de l’IA dans l’adoption du cloud une action à explorer absolument pour réussir son parcours dans le cloud », assure le cabinet de conseil.

Le mois dernier, une autre étude, menée par Cast AI, estimait que les entreprises continuaient de sur-provisionner leurs ressources cloud.