Le distributeur, éditeur et intégrateur nantais 4CAD annonce l’acquisition d’ITBRM Consulting, un intégrateur du sud de la France spécialisé dans les solutions Salesforce. Fondée en 2011, la société réunit 14 experts et revendique plus de 300 clients en France et au Luxembourg. Elle est implantée à Marseille et Sophia-Antipolis.

Cette acquisition permet à 4CAD, spécialiste des solutions logicielles pour les industriels, de renforcer sa position sur le marché du CRM, l’une de ses cinq activités avec le PLM, l’ERP, le MES et la Data. Le groupe de 650 collaborateurs et réalisant 115 M€ de chiffre d’affaires étend aussi sa couverture géographique en ajoutant deux agences aux 14 existantes (France, Suisse et Canada).

« Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’IT.BRM au sein de 4CAD Group. Leur forte expertise dans l’intégration du CRM Salesforce va nous aider à renforcer notre positionnement sur ce segment, offrir un plus grand maillage du territoire français pour mieux servir nos clients », déclare dans un communiqué Stéphane Letheule, Président de 4CAD Group.

Pour Mathieu Lesage, fondateur et associé d’IT.BRM Consulting, ce rapprochement est l’opportunité d’apporter aux clients « une offre de digitalisation étendue et une continuité numérique sur tous leurs sites industriels. »

Avant ITBRM, 4CAD a racheté plusieurs intégrateurs ces dernières années, notamment l’intégrateur Sage e-Themis en 2023 et le spécialiste des logiciels MES Astrée Software en 2024.

