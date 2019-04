L’intégrateur nantais inaugurait ce jeudi 25 avril à Bouguenais (44) le Connex’Lab, une véritable usine connectée dont la raison d’être est de démontrer aux industriels les bénéfices de la digitalisation de leurs moyens de production. 4Cad a construit un bâtiment de 1.300 m2 dans lequel il a installé la chaîne de montage d’un objet connecté – en l’occurrence le smart Qub d’Axible. Réalisée en partenariat avec MG Tech, cette chaîne de montage est entièrement connectée.

Robots d’assemblage Kuka, automates & convoyeurs Rockwell Automation, outils de vissage Desoutter, imprimantes 3D… toutes les technologies présentes sur cette chaîne sont communicantes et ont vocation à illustrer le concept d’industrie 4.0. Pour cela, 4Cad a intégré cette chaîne avec les outils logiciels de PTC (CAO, PLM, supervision IoT), Sage X3 (ERP), Ansys (simulation) et Salesforce (CRM) qu’il intègre et distribue.

Le Connex’Lab a été conçu pour accueillir clients et prospects afin de leur présenter les technologies 4.0, de leur expliquer les vertus de l’usine 4.0 et de commencer à les faire réfléchir à leur propre digitalisation. Des « espaces de création » ont été aménagés à cet effet. Différents scénarios de visite ont été élaborés – il y en aura une quinzaine à terme – afin que les clients puissent composer leur parcours en fonction de leur typologie, de leur maturité numérique, de leur contexte et de leur besoin. La visite dure une journée.

« Le projet est né du constat partagé par tous qu’il existait un décalage entre la volonté des chefs d’entreprise de rentrer de plain pied dans l’ère de l’industrie 4.0 et le peu de projets concrets, justifie Stéphane Letheule, PDG de l’entreprise. Cela s’explique par leur difficulté à se projeter dans cette industrie 4.0. Ils ne voient pas où se situe le retour sur investissement et bien souvent ils ont du mal à comprendre les concepts sous-jacents ».

4Cad a investit 3 M€ dans ce projet qui, outre le bâtiment, comprend des équipement photovoltaïques et éoliens – eux-aussi connectés – destinés à autoproduire l’énergie nécessaire au fonctionnement du site. 3 à 4 personnes seront mobilisées en période d’activité pour faire fonctionner le site. Une quinzaine de partenaires – dont MG Tech, Kuka, Rockwell Automation, Desoutter Industrial Tools, Sage, PTC, Timcod, Sterkelec, Cylaos, Bpifrance – se sont associés à l’initiative et utiliseront le site pour leurs propres besoins.

Cette inauguration est aussi l’occasion pour 4Cad, qui a achevé son exercice 2018 sur un chiffre d’affaires de 35 M€ avec un effectif de 180 personnes, d’annoncer la signature d’un contrat de distribution et d’intégration avec Ansys, et la signature en cours d’un partenariatavec Salesforce. Deux marques stratégiques qui s’ajoutent donc à ses partenaires historiques PTC et Sage et qui permettent à 4Cad de proposer « une solution de bout en bout allant de la conception des produits à la relation clients en passant par la simulation et la gestion de production », comme le résume Stéphane Letheule.

Ce rapprochement avec Salesforce se justifie selon lui par la transformation en cours du modèle économique des industriels. « Il leur suffisait jusqu’à présent de produire puis de vendre. Désormais, on leur demande de mettre leurs produits à disposition des clients pour que ceux-ci puissent les consommer à l’usage. Cela suppose une gestion différente de la facturation et d’avoir la main sur la remontée des données en provenance de leurs produits ».