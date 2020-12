4CAD Group a annoncé avoir fait l’acquisition d’Ovexia, un intégrateur spécialisé dans la distribution et l’intégration des solutions CAO et PLM de PTC. Société de 7 personnes réalisant 3 M€ de chiffre d’affaires, Ovexia était jusqu’à présent filiale de la société de conseil et d’intégration Fealinx. Cette dernière a pris la décision de se séparer de son activité PTC pour se concentrer sur les solutions Siemens. « La crise économique actuelle ainsi que la politique commerciale des grands éditeurs de PLM nécessitent des rapprochements ou acquisitions pour permettre de développer leurs activités de distribution », explique Xavier Ruffenach, PDG Fealinx, pour justifier son recentrage. Pour 4Cad, cette opération est l’opportunité de renforcer ses effectifs dans un contexte de forte augmentation de la demande de la part des entreprises industrielles pour la digitalisation, la robotique et la fabrication additive. C’est le second rachat de 4Cad cette année, après celui de l’activité « simulation Ansys » de Pharea Software en janvier. 4Cad revendique désormais 245 salariés dont 100 consultants PLM.