Alors que l’année 2021 n’est pas tout à fait terminée, le groupe de conseil en organisation et systèmes d’information peut déjà affirmer sans trop se tromper qu’il atteindra les objectifs de croissance et de recrutements qu’il s’était fixé sur l’exercice. « La croissance organique devrait être de l’ordre de 12%, proche des 15% attendus, et, les 300 recrutements prévus devraient globalement être atteints », assure Didier Zeitoun.

Compte-tenu des opérations de croissance externe réalisées au cours de l’exercice (Keralia Consulting, Aoomuki et Axyus), la croissance du chiffre d’affaires devrait approcher les 30% à près de 170 M€ (contre 130 M€ en 2020). L’effectif devrait s’établir à 1.400 salariés contre 1.200 à la fin de l’année dernière.

Sur un métier où la croissance organique dépend essentiellement de la capacité à recruter et où la pénurie de compétences se fait particulièrement sentir, ces 12% de croissance organique méritent donc d’être soulignés. En l’occurrence, Magellan Partners recueille probablement les fruits de sa politique RSE exemplaire : l’entreprise adhère au Pacte mondial des Nations Unies, est signataire du manifeste Planet Tech’care, est certifiée silver Ecovadis (et vise la certification gold pour 2022), plante un arbre à chaque recrutement et pointe en 8ème position au classement Great Place to Work (entreprises de plus de 1.000 salariés). Surtout son capital est presqu’entièrement détenu par ses managers (70 sont actionnaires).

Autant d’initiatives qui donnent de la consistance à sa marque employeur et qui dopent sa capacité à attirer les talents. Ce dont témoigne le taux de cooptation interne, qui atteint 40%. « Un score très élevé qui montre que les salariés sont prêts à recommander leur entreprise et, qu’à ce titre, ils y sont heureux », se félicite Didier Zeitoun. Mais face à la concurrence de ses confrères mais également de plus en plus des Gafam et des startups, Magellan Partners n’échappe pas à « l’inflation sur les salaires à l’embauche »

Pour l’exercice 2022, Magellan Partner espère poursuivre sur la même dynamique, ce qui devrait l’emmener à près de 195 M€ de chiffre d’affaires (hors croissance externe) et à 450 recrutements. Environ un tiers seront des consultants (spécialisés en transformation digitale, en AMOA, en infrastructures, en cybersécurité ou dans un secteur particulier…) qui rejoindront son activité conseil en management et en systèmes d’information. Les deux tiers restants seront des profils techniques divers (chefs de projet, développeurs, architectes…) spécialisés sur les technologies Microsoft, AWS, Salesforce, ServiceNow, PROS et Selligent.

Dans le cadre de son plan stratégique 2025, qui doit le mener à 350 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3.000 collaborateurs, le groupe est toujours à la recherche de nouvelles opérations de croissance externe. « Des acteurs réalisant 230 à 100 M€ de chiffre d’affaires cherchant un adossement industriel », précise Didier Zeitoun.