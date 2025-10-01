La start-up rennaise de cybersécurité fondée par Freddy Milesi revendique 250% de croissance en deux ans. Elle ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici à 2030. La jeune pousse a dépassé les 10 millions de chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) en 2024.

Sa plateforme boostée à l’IA, Sekoia AI-SOC, combine une solution XDR (« eXtended Detection & Response ») d’anticipation des menaces et d’automatisation des réponses baptisée Sekoia Defend et une solution de service de renseignement sur les menaces baptisée Sekoia Intelligence. L’éditeur prône l’interopérabilité et fait partie des fondateurs de l’alliance Open XDR Platform qui, depuis 2021, agrège des solutions souveraines complémentaires, avec pour objectif de fournir une solution modulaire et une tour de contrôle unique pour les entreprises.

« Sur 4 millions de menaces réelles détectées par la plateforme l’an dernier, 25% l’ont été automatiquement grâce à nos technologies d’IA et de renseignement », précise Freddy Milesi.

La dernière levée de fonds de Sekoia.io date d’avril dernier. Elle s’élevait à 26 millions d’euros. Le tour de table a été conduit par le fonds français Revaia, avec la participation de deux entités du Crédit agricole (Unexo et la caisse d’Ille-et-Vilaine) et d’investisseurs historiques (Bright Pixel Capital, Omnes Capital et Bpifrance). Ajouté aux deux tours de table de 10 millions d’euros en 2020 et de 35 millions d’euros en 2023, le total des fonds levés est de plus de 70 millions d’euros depuis la création de l’entreprise.

Les effectifs de Sekoia.io sont d’une centaine de personnes réparties dans quatre pays. Parmi ses clients, la start-up compte de grands groupes comme EDF, Vinci et la SNCF, des institutions publiques telles que l’Otan, la Direction interministérielle du numérique et le Conseil de l’Europe, et plus d’une cinquantaine de fournisseurs de service aux PME (Managed Security Service Providers).

« Nous voulons recruter des centaines de partenaires de services et dynamiser leurs offres de SOC managés grâce à la plateforme Sekoia.io », déclare Freddy Milesi. Ce dernier est reparti avec le Prix de la Scale-up de l’Année pour la région Ouest, suite à une cérémonie organisée par EY le 29 septembre 2025 à Nantes.