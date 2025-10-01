La start-up rennaise de cybersécurité fondée par Freddy Milesi revendique 250% de croissance en deux ans. Elle ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici à 2030. La jeune pousse a dépassé les 10 millions de chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) en 2024.

Sa plateforme boostée à l’IA, Sekoia AI-SOC, combine une solution XDR (« eXtended Detection & Response ») d’anticipation des menaces et d’automatisation des réponses baptisée Sekoia Defend et une solution de service de renseignement sur les menaces baptisée Sekoia Intelligence. L’éditeur prône l’interopérabilité et fait partie des fondateurs de l’alliance Open XDR Platform qui, depuis 2021, agrège des solutions souveraines complémentaires, avec pour objectif de fournir une solution modulaire et une tour de contrôle unique pour les entreprises.

« Sur 4 millions de menaces réelles détectées par la plateforme l’an dernier, 25% l’ont été automatiquement grâce à nos technologies d’IA et de renseignement », précise Freddy Milesi.

La dernière levée de fonds de Sekoia.io date d’avril dernier. Elle s’élevait à 26 millions d’euros. Le tour de table a été conduit par le fonds français Revaia, avec la participation de deux entités du Crédit agricole (Unexo et la caisse d’Ille-et-Vilaine) et d’investisseurs historiques (Bright Pixel Capital, Omnes Capital et Bpifrance). Ajouté aux deux tours de table de 10 millions d’euros en 2020 et de 35 millions d’euros en 2023, le total des fonds levés est de plus de 70 millions d’euros depuis la création de l’entreprise.

Les effectifs de Sekoia.io sont d’une centaine de personnes réparties dans quatre pays. Parmi ses clients, la start-up compte de grands groupes comme EDF, Vinci et la SNCF, des institutions publiques telles que l’Otan, la Direction interministérielle du numérique et le Conseil de l’Europe, et plus d’une cinquantaine de fournisseurs de service aux PME (Managed Security Service Providers).

« Nous voulons recruter des centaines de partenaires de services et dynamiser leurs offres de SOC managés grâce à la plateforme Sekoia.io », déclare Freddy Milesi. Ce dernier est reparti avec le Prix de la Scale-up de l’Année pour la région Ouest, suite à une cérémonie organisée par EY  le 29 septembre 2025 à Nantes.

Nos lecteurs ont lu ensuite


XDR : Sekoia.io lève 26 M€
La startup rennaise de cybersécurité Sekoia.io annonce une levée de fonds de 26 millions d’euros en serie B. Le tour de table a été conduit par le fonds français Revaia, avec la participation de deux...

SASE + XDR : La Formule Gagnante d’une Cyberdéfense moderne
Par Jérôme BEAUFILS – CEO de SASETY www.sasety.com   Dans un monde toujours plus connecté et à l’équilibre géopolitique fragilisé, la cybermenace est omniprésente et chaque jour plus sophistiquée. Les cyberattaquants, usant de tactiques de plus...

Cheops Technology : «Le marché Cloud de la santé va exploser»
Pour emporter l’appel d’offre lancé par le 3eme opérateur privé de santé en France, Cheops Technology a obtenu l’agrément ministériel sur la garantie de protection des données personnelles et adapté son offre générique de cloud...

Le cloud Numergy pourra supporter un million de VM à l’horizon 2015-2016
Patrick Debus-Pesquet, le directeur technique de Numergy, explique au MagIT comment l’opérateur entend déployer ses ailes dans le cloud. L’architecture va évoluer pour englober un nuage OpenStack et fournir un support multi-hyperviseur....

HarfangLab, Sekoia et Pradeo s’allient autour d’un projet de plateforme XDR ouverte et souveraine
HarfangLab, Sekoia et Pradeo annoncent une alliance visant à fournir une offre globale de détection des menaces et de réponse qui agrège leurs solutions respectives. Les trois éditeurs sont chacun spécialistes d’un domaine et à...