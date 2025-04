La startup rennaise de cybersécurité Sekoia.io annonce une levée de fonds de 26 millions d’euros en serie B. Le tour de table a été conduit par le fonds français Revaia, avec la participation de deux entités du Crédit agricole (Unexo et la caisse d’Ille-et-Vilaine) et d’investisseurs historiques (Bright Pixel Capital, Omnes Capital et Bpifrance). Après deux tours de table de 10 M€ en 2020 et de 35 M€ en 2023, cela porte le total des fonds levés à plus de 60 M€ depuis la création de l’entreprise.

La plateforme Sekoia AI-SOC combine deux solutions, celle de détection et de réponse étendue (XDR) Sekoia Defend et de service de renseignement sur les menaces Sekoia Intelligence.

« Cette levée de fonds nous permettra d’investir dans le développement technologique de notre plateforme, notamment dans l’IA basée sur les agents. Sur 4 millions de menaces réelles détectées par la plateforme en 2024, 25 % l’ont été automatiquement grâce à nos technologies exclusives d’IA et de renseignement », commente dans un communiqué le fondateur et PDG Freddy Milesi.

L’argent frais va aussi permettre à Sekoia d’accélérer son expansion internationale alors qu’elle est déjà présente dans quatre pays. La startup emploie aujourd’hui une centaine de collaborateurs et a dépassé en 2024 les 10 millions de chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Elle compte parmi ses clients des grands groupes comme EDF, Vinci et la SNCF et des institutions publiques, telles que l’Otan, la Direction interministérielle du numérique et le Conseil de l’Europe.

La jeune pousse s’appuie sur une cinquantaine de partenaires MSSP pour démocratiser sa solution auprès des PME et accélérer son développement grâce à un modèle de distribution indirecte.

« Notre ambition est claire : recruter des centaines de partenaires de services, moteurs de notre croissance à l’international, et dynamiser leurs offres de SOC managés grâce à la plateforme Sekoia.io », conclut Freddy Milesi.