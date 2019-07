Antemeta a clôturé son exercice 2018-2019 sur une croissance de 25% de son chiffre d’affaires à 90 M€, a indiqué la société dans un communiqué. La société de distribution et de services informatiques précise avoir a connu une croissance sur l’ensemble de ses domaines d’expertises, et particulièrement sur le pôle Cloud (+41 %) et l’activité négoce (+25%). L’intégralité de sa croissance a été réalisée de manière organique, ajoute-t-elle. Son effectif atteint désormais 235 collaborateurs et son portefeuille clients en compte plus de 1000 (PME, ETI, grands comptes et établissements publics).

Sur l’exercice en cours, AntemetA prévoit de renforcer son activité Recherche et Développement et de recruter une centaine de nouveaux collaborateurs. L’entreprise compte notamment spécialiser de nouvelles équipes de vente sur ses pôles Cybersécurité et Secteur public. Ces deux segments devraient très fortement contribuer à accélérer sa croissance dans les prochains mois, notamment grâce au gain de marché auprès de l’UGAP.

Dans son communiqué, Stéphane Blanc, président-fondateur d’AntemetA déclare : « […] nous allons continuer notre stratégie de croissance en misant sur nos développements internes et notamment notre portail de service ainsi que sur nos services à valeur ajoutée comme les services managés de sauvegardes ou de cybersécurité. Nous sommes également attentifs à toutes opérations de croissance externe qui pourraient venir compléter notre portefolio d’expertise […] »