Cerealog commence à se voir payé de son obstination et de son opiniâtreté. L’intégrateur de logiciels rochelais, qui fut en 2010 l’un des premiers en France à croire au potentiel de L’ERP SaaS de l’éditeur allemand, enregistre une montée en puissante continue de son activité ByDesign. Depuis deux ans, cette dernière a dépassé son activité historique autour de SAP Business One et, avec en moyenne 4 à 5 projets livrés par an, elle représente désormais un gros tiers de ses 5 M€ de revenus annuels.

Une accélération qui commence à se refléter dans le chiffre d’affaires et les résultats. Après un exercice 2015 en faible progression (+3,5%), la société vient de terminer l’année 2016 sur une croissance de 15%. Et l’exercice 2017 s’annonce encore plus dynamique, avec une croissance attendue comprise entre 15% et 20%. Quant au résultat avant impôts, il devrait se hisser autour de 8% sur l’exercice 2016, contre 3 ou 4% les années précédentes.

« Nous profitons indéniablement d’un contexte marché favorable, commente Jérôme Burgaud, cofondateur et gérant de la société. Les entreprises ont bien pris le virage du Cloud, notamment en région parisienne, et beaucoup de projets, gelés après la crise de 2008-2009 réapparaissent ». Mais l’entreprise commence également à récolter les fruits de ses six années d’investissements. « Il a d’abord fallu apprendre à se servir de la solution et à transmettre cette connaissance aux clients, poursuit Jérôme Burgaud. En nous décernant chaque année depuis 2014 le label SAP Recognized Expert pour ByDesign, SAP reconnaît officiellement notre expertise. Depuis, nous avons franchi une nouvelle étape en industrialisant notre gestion de projets. Nous sommes désormais en capacité de livrer plus de projets tout en maintenant un niveau élevé de qualité. »

Cerealog bénéficie aussi vraisemblablement des qualités intrinsèques de ByDesign : « une solution qui garde plusieurs temps d’avance sur la concurrence, d’une solidité sans faille, conçue dans une logique de plateforme pour se connecter aux applications tierces des clients », expose Jérôme Burgaud. Ce dernier revendique ainsi des dossiers remportés face à Sage X3, Microsoft Dynamics ou Netsuite. Parmi les références de sa société : le groupe Maïsadour Semences, dont elle a équipé de nombreuses filiales à l’étranger, ou encore les biotechs Cellectis et Onxeo.

Sur l’exercice en cours, Cerealog prévoit de développer son agence parisienne, où l’adoption du Cloud est plus marquée qu’en province et où les cycles de décision sont plus courts. La société devrait également poursuivre ses recrutements pour atteindre 42 collaborateurs d’ici à la fin de l’année, contre 38 actuellement (et moins de 30 il y a deux ans). L’activité ByDesign devrait poursuivre sa croissance, tirée par les projets d’intégration mais également par la demande grandissante des clients pour des connecteurs spécifiques reliant ByDesign à leurs applications résidentes.