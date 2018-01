L’éditeur et intégrateur Bertin IT, spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de traitement automatique de la parole, annonce la nomination d’Yves Rochereau, jusque-là directeur général de la filiale française de Check Point Software, au poste de directeur général. Il succède à Beatrice Bacconnet, qui occupait ce poste depuis septembre 2012.

Filiale du groupe CNIM (Constructions industrielles de la Méditerranée), Bertin IT revendique un volume d’affaire annuel de l’ordre de 15M€ pour un effectif de 130 personnes réparties en France, au Maroc et au Royaume-Uni. La société est née en 2015 du regroupement des activités en sécurité des systèmes d’information de Bertin Technologies (autre filiale de CNIM), des activités de traitement automatique de la parole de Vecsys et des activités en veille stratégique d’AMI Software.

Bertin IT a publié pour l’exercice 2016 une perte de 3,1 M€ pour un chiffre d’affaires de 4,8 M€. Sa filiale Vecsys était également dans le rouge (-326 K€ pour 2,6 M€ de CA). Son autre filiale AMI Software n’a pas publié ses comptes pour 2016 mais était également en perte en 2015 (-1,15 M€ pour 2,7 M€ de CA).

Avant de rejoindre Check Point Software en 2015, Yves Rochereau avait occupé pendant 17 ans différentes fonctions de management chez Cisco. Il y fut notamment directeur des équipes commerciales et channel avant d’en devenir directeur du secteur public.