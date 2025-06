Le cabinet In Extenso Finance a publié son panorama annuel des cessions et acquisitions de TPE/PME. Le secteur des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT) s’est taillé la part du lion en 2024 avec 371 opérations sur un total de 1226, soit environ un tiers des transactions. Le nombre d’opérations sur ce segment a connu une belle progression par rapport à 2023 (+24%) même si elle est un peu inférieure à la moyenne pour l’ensemble des secteurs (+27%).

Au sein du compartiment TMT, les cibles les plus recherchées ont été les éditeurs de logiciels (141), les fournisseurs de services Marketing/Communication (53), de services en ligne B2B (39) et les ESN (27). Le secteur des logiciels SaaS verticaux continue à se distinguer, convoité à la fois par les spécialistes des solutions métiers qui renforcent leurs plateformes (Septeo, Orisha, Sinari, etc.) et les fonds spécialisés de Private Equity (PSG Equity, Waterland, Sagard).

Le cabinet note que malgré la baisse des budget IT chez les donneurs d’ordre, la consolidation reste pour beaucoup d’acteurs une stratégie gagnante pour maintenir et conquérir de nouvelles parts de marché. La généralisation de l’IA favorise également ce mouvement de concentration.

Les 371 opérations suivies dans le secteur TMT représentent une valorisation de 3,35 milliards d’euros. Il s’agit pour moitié de transactions entre 1 et 5 M€ mais le cabinet recense aussi 111 transactions entre 5 et 15 M€ et 59 transactions entre 15 et 50 M€. Parmi les opérations significatives, on retrouve l’acquisition du spécialiste SAP Endexar par constellation, d’Appvizer (comparateur de logiciels) par Softonic ou encore de l’ESN toulousaine ACS 2i par Nextiim.

« Les transactions dans le secteur de l’IT tirent le marché du M&A SmallCap en 2024, mais on observe un ralentissement au second semestre que nous surveillons pour 2025 », nuance toutefois Christophe Del Toso, associé chez In Extenso Finance.