Bertin IT (Groupe CNIM) et l’éditeur de logiciels de cyber-écurité Wallix ont signé un partenariat en vue du lancement d’un nouveau produit alliant la technologie de chiffrement DataPeps de Wallix à CrossinG, la passerelle de confiance conçue par Bertin IT. Comment garantir l’intégrité et la confidentialité des données sensibles, notamment celles relevant du RGPD, lorsqu’elles transitent par courrier électronique entre un réseau protégé (comme celui d’une entreprise) et une infrastructure extérieure non sécurisée (réseau wifi public, réseau domestique …) ? C’est la question à laquelle les deux partenaires souhaitent répondre avec la solution Crypto CrossinG. Cette passerelle permet de lutter contre les cyberattaques, de chiffrer de bouten-bout les emails et d’appliquer une politique de sécurité spécifique en fonction de la circulation. Crypto CrossinG associe DataPeps, la solution de cryptographie de Wallix « as a service » aux fonctions de sécurité avancée de CrossinG, la passerelle de Bertin IT.

« Ce partenariat avec Bertin IT concrétise notre ambition de nouer des alliances stratégiques avec des acteurs de l’IT pour se développer sur le marché de la sécurisation des données. En pleine transformation numérique, les entreprises et les organisations, et notamment les Opérateurs d’Importance Vitale et les Opérateurs de Services Essentiels , peuvent dorénavant utiliser les produits et services développés avec Bertin IT pour protéger leurs communications sensibles dans des environnements à la fois exigeants et de plus en plus interconnectés : réseaux industriels, réseaux étendus, SI de santé… et se mettre en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données qui entrera en vigueur en mai prochain », commente dans un communiqué Jean-Noël de Galzain, président du directoire de Wallix.