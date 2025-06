Salesforce augmente de 6% environ les prix des éditions Enterprise et Unlimited de Sales Cloud, Service Cloud, Field Service et de « certains clouds industriels », à compter du 1er août 2025. Le géant californien du CRM déclare que les éditions Starter, Pro et Foundations ne sont pas touchées par la hausse de prix. Il invoque l’intégration croissante de l’IA dans ses produits pour justifier cette augmentation.

Pour mémoire, la dernière hausse de prix des solutions Salesforce remonte à août 2023. Elle était d’environ 9%. Salesforce expliquait alors déjà que l’intégration de l’IA justifiait cette montée des prix.

Etonnamment, Salesforce vient de publier en parallèle une étude menée par ses propres chercheur·se·s qui conclut que les agents d’IA actuels – ces bouts de code autonome censés être capables d’exécuter des flux de travail compliqués sans intervention – sont rarement à la hauteur en matière de gestion de base de la relation client. Selon l’étude, les agents d’IA ne parviennent à exécuter correctement une tâche à fonction unique que dans 58% des cas. Ce chiffre chute à 35% si la tâche requiert plusieurs étapes. Salesforce admet donc que la fiabilité de ses agents d’IA n’est pas encore au rendez-vous.

Immédiatement suite à l’annonce de la hausse de prix, l’action de l’éditeur CRM a connu une brève remontée avant de revenir à son point de départ. The Register remarque que les commentaires sur certains forums spécialisés sont plutôt négatifs, avec notamment des plaintes sur les hallucinations de l’IA de Salesforce.