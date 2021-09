Le marché du smartphone poursuit son rebond au second trimestre. Avec 328 millions d’unités vendues, il augmente de 10,8% d’une année sur l’autre, selon les chiffres du Gartner. Après le décrochage de 12,5% de l’année 2020, il avait connu un sursaut encore plus fort au premier trimestre (+22%).

La moindre progression au T2 s’explique surtout par les perturbations causées par la nouvelle vague de la pandémie. A l’inverse, le marché est tiré par l’arrivée de la 5G. « Les régions où l’accessibilité 5G est la plus répandue, ont connu une demande forte pour les smartphones 5G et apportent des moteurs de croissances aux principaux fournisseurs », note Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner.

Le tableau des acteurs continue lui d’évoluer. En 2020, le podium était trusté par Samsung, Apple et Huawei. Au deuxième trimestre 2021, Samsung fait encore la course en tête mais c’est Xiaomi qui arrive derrière lui, relayant ainsi Apple à la troisième place. Pénalisé par les mesures à son encontre, Huawei est éclipsé du Top 5.

Alors que Samsung n’enregistre qu’une progression modeste de ses ventes (voir tableau), celles de Xiaomi bondissent de 80,5%. Sa forte présence en ligne et ses investissements dans les canaux de distribution lui permettent de croitre rapidement au-delà de la zone Asie-Pacifique. Les ventes d’Apple progressent de 28,3%, profitant à la fois d’une demande forte pour l’iPhone 12 et de promotions agressives sur l’iPhone 11.

A la 4e et 5e place, on retrouve deux challengers chinois, Oppo et Vivo. Proposant des milieux de gamme séduisants à prix agressif, ils voient leurs ventes progresser respectivement de 42,4% et 41,6%. Tous deux étendent leur influence hors d’Asie en travaillant leur notoriété et leurs canaux de distribution. Vivo se concentre sur la zone EMEA et Oppo plus spécifiquement sur l’Europe de l’ouest.

Table 1. Worldwide Top 5 Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2Q21 (Thousands of Units)

Vendor 2Q21 Units 2Q21 Market Share (%) 2Q20 Units 2Q20 Market Share (%) Samsung 57,748.4 17.6 54,759.4 18.4 Xiaomi 51,073.1 15.5 28,288.6 9.5 Apple 49,258.2 15.0 38,386.1 12.9 OPPO 33,634.1 10.2 23,612.1 8.0 Vivo 32,224.0 9.8 22,751.5 7.7 Others 104,930.6 31.9 129,141.9 43.5 Total 328,868.5 100 296,939.6 100

