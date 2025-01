AntemetA a recruté son nouveau directeur de la région Ouest pour renforcer son ancrage régional. Xavier Richard est désormais en charge de la structuration et de la gestion des projets de l’ESN francilienne en Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et une partie de la Normandie.

Sa stratégie de développement sera axée autour de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle, avec des activités de services cloud (CSP) et managés (MSP) pour les secteurs de la santé, de l’agroalimentaire, de l’industrie et les marchés publics.

Tout comme Quentin Bechelli, le directeur commercial d’Antemeta depuis décembre 2023, et Sébastien Bonnet, en charge de la business unit IA d’Antemeta depuis mai 2024, Xavier Richard a rejoint l’ESN francilienne après avoir travaillé au sein de l’ESN franco-belge Econocom pendant une dizaine d’années, dont les quatre dernières en tant que directeur de la région Ouest de la France.

Diplômé de Polytech Marseille, Xavier Richard est fort d’une expérience de près de 30 ans dans l’informatique et les services managés. Il a été directeur d’agence au sein d’EDS et gestionnaire commercial chez Aubay.

« L’expérience de Xavier Richard et sa connaissance approfondie du marché régional seront des atouts précieux pour accompagner notre croissance et répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de nos partenaires », déclare Quentin Bechelli dans un communiqué.

Pour mémoire, AntemetA s’est également implanté l’an dernier à Bordeaux et à Lille.