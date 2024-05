L’ESN francilienne Antemeta recrute Sébastien Bonnet et lui confie sa nouvelle business unit d’intelligence artificielle (IA). Dans son rôle de ‘AI Practice Leader’, Sébastien Bonnet a pour mission d’accélérer l’utilisation de l’IA en interne, d’automatiser les processus métiers et de proposer des solutions sur-mesure aux entreprises clientes. Il reporte directement à Emmanuel Carjat, le directeur général d’Antemeta.

Auparavant, Sébastien Bonnet œuvrait depuis 17 ans chez Econocom. Il y a occupé divers postes liés aux technologies cloud, IA, mobile et IoT (internet des objets). Un communiqué précise qu’il a ainsi noué des partenariats étroits entre Econocom et de grands fournisseurs de technologies tels qu’Apple, Microsoft et Google.

Sébastien Bonnet est titulaire d’un DEA en intelligence artificielle de l’Université Paris 8 et d’un diplôme d’architecte digital de Centrale Supelec.