Windows 10 équipe plus d’un milliard d’appareils dans 200 pays annonce Yusuf Mehdi, corporate vice-président Modern Life, Search & Devices de Microsoft, sur le blog de l’entreprise. Selon lui la totalité des entreprises du Fortune 500 utilisent le système d’exploitation et « plus d’une personne sur sept sur la planète planifie, crée, propose des idées, exécute, déplace, agite et fait de grandes choses avec Windows 10 ».

Au moment de sa sortie en juillet 2015, Microsoft avait déclaré qu’il espérait voir Windows 10 sur un milliard d’appareils « d’ici quelques années ». Au final, cela a pris près de cinq ans.

Pour fêter le franchissement de cette étape, la firme de Redmond présente une nouvelle mouture du produit avec un menu « Démarrer » et un explorateur Fluent Design, ce dernier présentant notamment une zone latérale gauche transparente et proposant des raccourcis vers des espaces de stockage en ligne. La prochaine version 2004 de Windows 10 ne devrait pas adopter le nouveau design, lequel pourrait faire son apparition l’an prochain.

Chez Microsoft, comme chez de plus en plus d’entreprise du secteur IT, on est sensible aux perturbations qu’engendre chez les clients l’épidémie de coronavirus. Les versions Entreprise et Education de la mouture 1709 de Windows 10 lancée en 2017 et qui arrivent en fin de support le 1er avril bénéficieront ainsi d’un délai supplémentaire de six mois. Les mises à jour de sécurité seront donc diffusées jusqu’au 13 octobre 2020. Question de donner un peu de temps aux équipes techniques concentrées pour le moment sur l’exode des salariés vers le télétravail.

Toujours à propos de sécurité, l’éditeur vient de livrer une nouvelle mise à jour pour corriger la faille CVE-2020-0796 qui affecte le Server Message Block version 3 et ouvre la porte aux ransomwares. Pour le mois prochain, une autre mise à jour répondant au doux nom de code 20H1 est annoncée. Elle devrait permettre à nouveau de supprimer l’historique de recherche de l’explorateur, une fonction qui a disparu dans la version 1909 du système d’exploitation apparue en novembre dernier.