Westcon mise de plus en plus sur des labs virtuels pour démontrer la complémentarité des technologies inscrites à son portfolio. Ces espaces de démonstration virtuels sont animés par ses ingénieurs avant-vente et visent à présenter des technologies que les intégrateurs ne connaissent pas encore en insistant sur leur intégration avec des technologies plus installées sur le marché.

Westcon a initié cette approche il y a quelques mois avec la mise en œuvre d’un lab scénarisant les atouts d’une solution zero trust combinant les offres de quatre de ses marques partenaires : Crowdstrike, Zscaler, Vectra, et Okta.

Le distributeur à valeur ajoutée vient d’en donner une nouvelle illustration en faisant la promotion sur le Forum de la Cybersécurité d’une solution associant Efficient IP et Extreme Networks. Cette fois, Westcon a poussé plus loin la démarche en élaborant trois cas d’usage (visibilité, automatisation et isolation) et en lui donnant plus de visibilité.

« Une approche qui fait écho sur le marché, souligne Magalie Vintousky, directrice produits chez Westcon France. Ce service gratuit permet aux intégrateurs de gagner du temps dans l’appropriation de nouvelles technologies et il leur permet de gagner des projets en persuadant les clients que ces technologies s’interopèrent bien avec leur existant. »

Westcon compte une vingtaine de marques à son catalogue, parmi lesquelles Extreme Networks, Ruckus, Check Point, Palo Alto Networks, Broadcom, Netscout, Infoblox, Efficient IP… Ainsi, depuis quelques années, le distributeur s’est largement diversifié dans la cybersécurité, domaine qui compte désormais pour 60% de ses revenus.

En 2022, le chiffre d’affaires de Westcon France a bondi de 37% à 147 M€ (contre 107 M€ en 2021). Une croissance alimentée par la signature de nouveaux fournisseurs (Efficient IP, Okta, Vectra…), le très fort développement d’Extreme Networks sur tous les segments de son offre et la forte poussée des intégrateurs système globaux (GSI) tels que Atos, Kyndryl, Accenture, Devoteam, Capgemini… qui apprécient sa capacité à les accompagner sur leurs projets internationaux et à s’adapter à leurs contraintes.