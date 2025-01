WatchGuard double ses capacités de détection et de réponse gérées (MDR) avec l’acquisition d’ActZero. Les 40 employé·e·s d’ActZero vont rejoindre les effectifs de 1.300 personnes de Watchguard.

WatchGuard avait déjà connu une forte croissance en octobre 2023, suite à l’acquisition de CyGlass.

Cette nouvelle opération « apporte des améliorations majeures pour les MSP : moins de fatigue liée aux alertes (faux positifs) et un meilleur support pour les outils de sécurité tiers », déclare Prakash Panjwani, le PDG de WatchGuard. « ActZero prend déjà en charge les outils de sécurité des points d’extrémité tels que CrowdStrike Falcon et Microsoft Defender ». Et d’ajouter dans le communiqué : « Grâce à cette extension, nous pouvons gérer efficacement une base de partenaires plus importante, en instaurant un climat de confiance avec ces derniers en vue de leur permettre d’ajouter facilement d’autres services au fur et à mesure de l’extension de nos capacités en matière de MDR. ActZero a conçu son service en tenant compte de ce type d’expérience client à grande échelle. »

L’intégration technologique sera inversée : c’est l’outil de protection, de détection et de réponse (EPDR) de WatchGuard qui sera intégré à l’offre MDR d’ActZero d’ici fin juin 2025.

Le montant de l’acquisition n’a pas été révélé. En revanche, on sait qu’ActZero a levé plus de 40 millions de dollars depuis sa fondation en 2019.